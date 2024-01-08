مزاد علني لبيع 90 محلا تجاريا في مركزين ببني سويف.. اعرف الإجراءات

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة بني سويف، اليوم، عن إجراء مزاد علني لبيع 90 محلًا تجاريًا وعدد 2 حضانة بعمارات الإسكان الاجتماعي ببياض العرب وبني سليمان بشرق النيل في مركز بني سويف، وقرية النويرة بمركز إهناسيا، وسدس في ببا.

إجراءات الحصول على محل تجاري بعمارات الإسكان الاجتماعي في بني سويف

وأشارت مديرية الإسكان في محافظة بني سويف، خلال بيان اليوم، إلى إجراءات الحصول على محل تجاري بعمارات الاسكان الإجتماعي كالتالي:

1ــ دخول مزاد علني لبيع 90 محلا تجاريا وعدد 2 حضانة.

2- تُعقد جلسة المزاد العلني في تمام الساعة 12 ظهر الأحد الموافق 14 يناير 2024 بقاعة مديرية الإسكان والمرافق بجوار كلية التربية بمدينة بني سويف.

3- ثمن كراسة الشروط والإجراءات 400 جنيه شاملة الدمغات وضريبة القيمة المُضافة والرسوم المقررة طبقاُ للقوانين.

أماكن المحلات التجارية بعمارات الاسكان الاجتماعي في بني سويف

1- 30 محلًا و2 حضانة بعمارات الإسكان الاجتماعي مرحلة أولى موقع 104 بياض العرب شرق النيل مركز بني سويف.

2- 20 محلًا بعمارات الإسكان الاجتماعي مرحلة ثالثة، قرية النويرة مركز إهناسيا.

3- 20 محلًا بعمارات الإسكان الاجتماعي مرحلة ثالثة، قرية سدس مركز ببا.

4- 20 محلًا بعمارات الإسكان الاجتماعي مرحلة ثالثة، قرية بني سليمان مركز بني سويف.