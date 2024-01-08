إيقاف حالتي بناء بدون ترخيص شمال بني سويف

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف، من إيقاف حالتي بناء بدون ترخيص عبارة عن حفر اساسات، داخل الحيز العمراني بالمدينة، وجاري اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة.

ضبط حالتي بناء بدون ترخيص في الواسطى

وفاجئ المحاسب حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف، حالتين بناء داخل الحيز العمراني بمدينة الواسطى، أثناء إقدامهم على أعمال حفر الأساسات، حيث تبين عدم حصول الحالتين على التراخيص القانونية اللازمة بالحفر والبناء.

وقرر رئيس مركز الواسطى، إيقاف اعمال الحفر، واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة، حتى الحصول على التراخيص اللازمة للحفر والبناء من الجهات المختصة.

توجيهات باستمرار وتكثيف اعمال المتابعة لملف الإزالات والتعديات

وأشار رئيس مركز الواسطى خلال بيان صحفي، اليوم، إلى توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، للأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة، بأهمية رفع إشغالات الطريق العام واستمرار أعمال النظافة والتجميل اليومية، وإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية في مهدها، أو بالبناء المخالف داخل الاحوزة العمرانية.

وأكد «راضي» تكثيف أعمال النظافة بشوارع المدينة والقرى التابعة مع استمرار المرور الدوري على المناطق التي سبق رفع المخلفات منها لضمان عدم إلقاء القمامة بها مرة أخرى، في ظل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الإنارة العامة بالطرق العامة والشوارع الرئيسية ومداخل القرى والطرق المؤدية إليها.