ضبط 2710 علب سجائر مهربة ومجهولة المصدر في بني سويف

كشف المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين ببني سويف، عن تحرير عدة محاضر تموينية ضد مسؤولي محلات بيع السجائر والدخان، بقرى ومُدن المحافظة، لحيازة وبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر ومصربة بطرق غير مشروعة.

6 محاضر تموينية ضد مسؤولي بيع السجائر

وقال «عبد الله»، في بيان اليوم، إن المديرية شنت عدة حملات تموينية متنوعة على محلات بيع السجائر والدخان، تمكنت من تحرير 6 محاضر ضد المسؤولين عنها، لحيازتهم وبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر ومهربة بطرق غير مشروعة وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

التحفظ على سجائر مهربة ومجهولة المصدر

وأشار وكيل تموين بني سويف، إلى أن الحملات أسفرت عن التحفظ على 2710 علبة سجائر متنوعة ما بين مهربة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على جهات التحقيق للتصرف.

وشدد وكيل وزارة التموين في بني سويف، على تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة.