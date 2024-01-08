انطلاق امتحانات الفصل الأول للصف الرابع الابتدائي في بني سويف غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة بني سويف، استعداداها، لإنطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الإبتدائي، للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، والمقرر لها، غدًا الثلاثاء، بمادتي اللغة العربية والمهارات المهنية، داخل 698 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية السبع.

استعدادات «تعليم بني سويف» لامتحانات الصف الرابع الابتدائي

واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي باتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحانات، وبضوابط العملية الامتحانية وبالكتب الدورية والقرارات الوزارية، والتي تتضمن المواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 ترم اول في بني سويف

وأشارت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إلى أن جدول امتحانات الصف الرابع الإبتدائي 2024 ترم اول محافظة بني سويف للعام الدراسي الحالي 2023/2024 رسمي وخاص عربي ــ لغات كالتالي:

الثلاثاء 9 يناير 2024.. اللغة العربية

الثلاثاء 9 يناير 2024.. المهارات المهنية

الخميس11 يناير 2024.. اللغة الأجنبية

الخميس11 يناير 2024.. الدراسات الاجتماعية.

الأحد 14 يناير 2024.. العلوم

الأحد 14 يناير 2024.. ICT

الثلاثاء 16 يناير 2024.. الرياضيات.