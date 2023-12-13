ارتفاع «حرارة العالم» يتجاوز 1.5 درجة مئوية في 2023

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن تغير المناخ هو أحد أهم القضايا التي تواجه البشرية اليوم، لافتًا إلى أنه يتسبب في تغيرات كبيرة في المناخ والطقس، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على البيئة والمجتمع.

وأوضح المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يشير إلى أن تغير المناخ ظاهرة خطيرة بالفعل.

متوسط درجات الحرارة العالمية 1.8 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية 2023

- في عام 2023، كان متوسط درجات الحرارة العالمية 1.8 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهذا يعني أن العالم قد تجاوز بالفعل هدف اتفاق باريس المتمثل في حصر ارتفاع درجات الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية.

- الخطط الوطنية المناخية المشروطة تُعرف بأنها تعهدات تقدمها الدول الأطراف في اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ بخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، ولكنها تتضمن التزامات ملزمة.

- يتم تقديم هذه التعهدات إلى لجنة الأمم المتحدة الفرعية المعنية بتغير المناخ، وتخضع للتقييم والمراجعة وفي حالة أن الدول التزمت بهذه التعهدات فإن درجة حرارة الأرض متوقع أن تكون 2.5 مع احتمال 66% لحدوث ذلك.

الخطوط الوطنية المناخية غير المشروطة

- أما الخطط الوطنية المناخية غير المشروطة فهي تعهدات تقدمها الدول الأطراف في اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ بخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، ولكنها لا تتضمن التزامات ملزمة.

- يتم تقديم هذه التعهدات إلى لجنة الأمم المتحدة الفرعية المعنية بـ«تغير المناخ»، ولكنها لا تخضع للتقييم أو التحقق.

- وفي حالة أن الدول التزمت بهذه التعهدات فإن 2.9 هي درجة الحرارة المتوقعة للأرض.