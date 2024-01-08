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أستاذ بالأزهر: التبسم في وجه الآخرين من أعمال الخير (فيديو)

كتب:

محمد عزالدين
06:43 م | الإثنين 08 يناير 2024
الدكتور حسن القصبي

الدكتور حسن القصبي

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إن الإسلام دين يدعو إلي تقديم الخير والإحسان للبشرية كلها، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، أبلغنا أن الإنسان يستطيع تقديم الخير من خلال الكلمة وكل حركة حتى التبسم في وجه الآخر.

الرسول أبلغنا أن نتقي النار

وتابع أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أبلغنا أن نتقي النار ولو بشق تمرة، وكلمة طيبة، وهنا أراد ألا نحكر من المعروف فى الإخوة فهي كلمة عامة ولا تتوقف على المسلمين فقط وبعضهم».

وأوضح: «فالإنسان الذي أحسن إلى الحيوان وسقاه من العطش فتح له باب من الجنة، فلازم كلنا نفعل الخير دائما لأي إنسان مهما كان دينه أو عرقه أو لونه ما دام يحتاج إليك».

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