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عالم بالأزهر: يجوز للمرأة الغنية دفع زكاتها لزوجها المسكين

كتب:

محمد عزالدين
06:40 م | الإثنين 08 يناير 2024
الدكتور أبواليزيد سلامة

الدكتور أبواليزيد سلامة

أجاب الدكتور أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال حول هل يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها إن كان فقيرا ويستحق الزكاة؟

وقال العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «طبعا يجوز بحسب العلماء والفقهاء، لو المصاريف زايدة على زوجها وهي غنية وقادرة يمكن أن تدفع له من أموال الصدقة والزكاة».

وأوضح: «الراجح من أقوال الفقهاء لو أن هناك خلافا بين العلماء يجوز أن تدفع لزوجها لو كان مسكينا أو فقيرا من أموال الزكاة والصدقات، لأنها غير مكلفة بالإنفاق عليه».

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