شروط التنازل عن شقق الأوقاف.. 4 إجراءات مهمة لتبيعها بشكل قانوني

تخصص وزارة الأوقاف وحدات سكنية بأسعار رمزية، للمواطنين التابعين لها من محدودي الدخل، ويتم تخصيص هذه الشقق من خلال قرعة علنية، وتحدد شروط التنازل عن شقق الأوقاف من قبل الوزارة، وفقًا لما نصت عليه شروطها.

وتوضح «الوطن» عبر السطور التالية شروط التنازل عن شقق الأوقاف، والإجراءات التي ينبغي اتخاذها للتنازل عنها بشكل قانوني، والعقوبات المترتبة على التنازل عن شقق الأوقاف دون موافقة.

شروط التنازل عن شقق الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف المصرية شروطًا محددة للتنازل عن شقق الأوقاف، وهي كالتالي:

- أن يكون المتنازل عنه هو صاحب الوحدة السكنية الأصلي، وليس وكيلًا عنها.

- أن يكون المتنازل عنه قد سدد كامل قيمة الوحدة السكنية، أو ما تبقى منها.

- أن يكون المتنازل عنه قد سدد جميع المستحقات المالية المترتبة على الوحدة السكنية، مثل رسوم الصيانة والمرافق.

- أن يكون المتنازل عنه قد أثبت عدم وجود أي مخالفات على الوحدة السكنية، مثل المخالفات المالية أو المخالفات الإدارية.

- أن يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الصندوق باستعمالها للسكن له ولأسرته.

- يحظر عليه التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام.

- فى حال التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة وتطبق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز.

- فى حالة المخالفة يكون صاحب الوحدة مسؤولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، ويحق لها كذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

- يمثل الإعلان وقانون الإسكان الاجتماعي، وقانون التمويل العقاري، واللائحة التنفيذية الخصة به، وكذلك قانون البناء الموحد، وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء، كل ذلك يعد جزءًا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة.

إجراءات التنازل عن شقق الأوقاف

لإتمام إجراءات التنازل عن شقق الأوقاف، يجب اتباع الخطوات التالية:

- يقوم المتنازل عنه بتقديم طلب التنازل إلى إدارة الأوقاف المختصة.

- تقوم إدارة الأوقاف المختصة بهذا الشأن بفحص الطلب، للتأكد من استيفاء المتنازل عنه للشروط المطلوبة.

- في حالة استيفاء المتنازل عنه للشروط المطلوبة، تقوم إدارة الأوقاف المختصة بإصدار قرار التنازل.

- يقوم المتنازل عنه بتسليم الوحدة السكنية إلى المتنازل إليه، في حضور ممثل من إدارة الأوقاف المختصة.

العقوبات المترتبة على التنازل عن شقق الأوقاف دون موافقة

في حالة التنازل عن شقق الأوقاف دون الحصول على موافقة الأوقاف، يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية التالية:

- فسخ العقد المبرم بين المتنازل عنه والهيئة.

- إلغاء تخصيص الوحدة السكنية للمتنازل إليه.

- تغريم المتنازل عنه ضعف قيمة الوحدة السكنية.

- سحب الوحدة السكنية من المتنازل إليه.

وفي الختام، ينبغي الإشارة إلى أن شروط التنازل عن شقق الأوقاف، هي من الأمور المحددة من قبل وزارة الأوقاف المصرية وتخضع لها، ويجب على المتنازل عنه الالتزام بها، حتى لا يتعرض للعقوبات القانونية.