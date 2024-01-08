محافظ الغربية يشرف على إزالة مخالفة في المهد بكورنيش زفتى

أكدَّ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مواصلة رصد وإزالة كل أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، من خلال المرور الميداني أو وحدة المُتغيرات المكانية، وتنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها، مشدداً على أنه لن يسمح نهائياً بأي تعديات جديدة والتصدي بكل قوة لملف التعديات سواء بالبناء المُخالف أو التعدي على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وإزالتها فوراً.

ضبط تعديات على كورنيش زفتى

جاء ذلك خلال ضبط محافظ الغربية لعملية تعدي بالبناء المخالف على حرم النيل مباشرة بكورنيش مدينة زفتى أثناء جولته التفقدية مساء اليوم بالمدينة، وعلى الفور أصدر تعليماته بالإزالة الفورية للمخالفة والتحفظ ومصادرة مواد البناء والمعدات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين تنفيذاً للقانون.

مصادرة مواد البناء

وأشرف محافظ الغربية بنفسه على عملية الإزالة حتى الانتهاء منها، وأعطى محافظ الغربية توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات الإزالة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل، ومواد البناء المستخدمة، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومحاسبة المقصرين من المسئولين في أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية.