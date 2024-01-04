اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. اتفاق «مصري - أمريكي» على رفض محاولات تهجير الفلسطينيين

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

المرحلة الأولى

- اتفاق «مصرى - أمريكى» على رفض محاولات تهجير الفلسطينيين

- السيسي لأعضاء بـ«الشيوخ» الأمريكي: يجب التسريع بوقف إطلاق النار فى غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات وإغاثة النازحين

- «إنفلونزا الطيور والخنازير والكوليرا وجدرى القرود وكورونا»

- «الفيروسات والأوبئة»

- رعب يسيطر على العالم

- وفاة 650 ألف مصاب بالإنفلونزا سنويا و6.96 مليون بـ«كوفيد 19».. و«الصحة العالمية» تدعو للتعاون للحد من انتشار الأمراض

- دراسة: مصر وضعت أول خطة للتأهب فى عام 2007 لمواجهة (H1N1).. وهى الأعلى تقييماً فى القطاع الصحى بـ«شرق المتوسط»

- «عنان»: توقعات بتفشى الطاعون والملاريا مع زيادة حرارة الأرض واختلاط الإنسان مع الحيوان وراء ظهور أمراض جديدة

- رئيس الطائفة الإنجيلية:

- القس أندريه زكى: زيارة «السيسى» للكاتدرائية ليلة عيد الميلاد دليل على «المواطنة الحقيقية»

- لولا وجود الأزمات لكانت مصر فى مكانة أكبر والجيش المصرى صمام أمان للمنطقة

- خالد منتصر: لماذا يكره الإخوان محمد صلاح؟

- أمينة خيرى: الرشق بالسيناريوهات والتعلق بالاقتصاد

- مجازر الاحتلال الإسرائيلى: 40 شهيداً.. و6 جرائم بـ«رفح»

- القوات تدفع سكان غزة نحو الجنوب.. و80 ألف إسرائيلى يعانون «اضطرابات نفسية وعقلية»

- محمد دحلان: أشكر الرئيس «السيسى» شخصياً لرفضه الهجرة الجماعية للفلسطينيين

- بدء تشغيل «التأمين الصحى الشامل» فى جنوب سيناء رسمياً

- القيادى الفلسطينى: إسرائيل لا تستطيع أن تقهر شعباً يبحث عن الاستقلال و«حماس» نفذت عملاً عسكرياً شلّ الوعى والقدرات العسكرية قوات الاحتلال

- الساحر

- العالم يتغنى بموهبته.. و«بيليه ومارادونا» أشادا به.. وأساطير الريدز: ما يقدمه «لا يُصدّق»

الصفحة الثانية

- «إنفلونزا الطيور والخنازير والكوليرا وجدرى القرود وكورونا» تهز الكرة الأرضية

- الفيروسات والأوبئة

- رعب يسيطر على العالم

- العالم يتأهب.. «أوبئة» مسجلة على رادار «الصحة العالمية» بعلم الوصول

- وفاة 650 ألف مصاب بالإنفلونزا الموسمية سنوياً و6.96 مليون من أصل 700 مليون إصابة مؤكدة بـ«كوفيد 19».. وخبراء الصحة: السلالات المختلفة من الفيروسات داخل أجهزة الطيور التنفسية أو المعوية زادت من مخاوف استمرار إصدار نسخ جديدة من الإنفلونزا تهدد البشرية بجوائح فى المستقبل

- د. إسلام عنان: العالم على موعد مع وباء جديد بسبب التغيرات المناخية.. واختلاط الإنسان مع الحيوان وراء ظهور أمراض جديدة

- أستاذ «انتشار الأوبئة»: توقعات بتفشى الطاعون والملاريا مع زيادة حرارة الأرض

- 24 مليار جنيه سنوياً «فاتورة» خسائر مرض السكر.. و25 ملياراً و250 مليون جنيه تكلفة بروتوكول العلاج بأدوية «كوفيد 19» فى مصر

- «كورونا» كلّف العالم 2.96 تريليون دولار.. وتخوّفات من تأثير التكنولوجيا على سرعة انتشار الأوبئة بسبب مشكلات بيولوجية فى معامل الفيروسات المخلّقة

- «كورونا» والرعاية الصحية فى مصر

الصفحة الثالثة

- مبادرة دولية تدعو للاستعداد للأخطار المستجدّة وتنفيذ إجراءات لتعزيز التأهب الوطنى والإقليمى والعالمى لأخطار الأمراض المعدية

- الفيروسات خطر عالمى جسيم يتسبب فى إرهاق النظم الصحية.. و«إنفلونزا الطيور» قد يعود إلى واجهة الأحداث.. ويجب تعزيز قدرة المجتمعات المحلية من خلال المشاركة وصون النظم الروتينية ودعمها والاعتماد عليها.. ويجب تبادل المعلومات حول الممارسات الصحية الجديدة وتخصيص استثمارات لرصد أى طارئ

- «الأمم المتحدة» تطالب بإقامة نظم صحية قادرة على الصمود

- «البنك الدولى»: 570 مليار دولار خسائر العالم سنوياً ومصر الأعلى تقييماً فى القطاع الصحى بـ«شرق المتوسط»

- عضو الجمعية المصرية للمناعة: توقعات بظهور نسخ جديدة من الإنفلونزا تهدد البشر فى المستقبل

- مصر وضعت أول خطة للتأهب من خلال وزارة الصحة فى عام 2007 لمواجهة وباء الإنفلونزا (H1N1)

- تعاون جاد بين وحدة الأبحاث الأمريكية «نامرو-3» والمعامل المصرية للتعرّف على السلالات الجديدة من الفيروسات

- د. فؤاد عودة: 700 مليون شخص ضحايا «كورونا» فى العالم.. و«الإنفلونزا» أكثر خطورة من «كوفيد 19»

- خبير «صحة»: نعيش واقعاً مختلفاً من الأوبئة على مدار ربع قرن.. وتغيرات المناخ وراء انتشارها

- واقع انتشار الأوبئة

الصفحة الرابعة

- محمد دحلان: أشكر الرئيس السيسى شخصياً لرفضه الهجرة الجماعية للشعب الفلسطينى

- «مسلم»: شائعات دخول أسلحة إلى غزة عبر الأراضى المصرية محاولة إسرائيلية للتنصل من اتفاق السلام

- القيادى الفلسطينى السابق: إسرائيل لا تستطيع أن تقهر شعباً يبحث عن الاستقلال.. واستهداف «العارورى» ليس مرهوناً بحدث معين ولكن بالحرب على الفلسطينيين جميعاً.. وما زلنا نقول إنّنا يمكننا التعايش مع شعبها

- رئيس مجلس إدارة « »: على «تل أبيب» الاعتراف بفشلها ومراجعة إجراءاتها الأمنية بعيداً عن مصرمحمد دحلان

- نظرة المجتمع الدولى والعالم تجاه إسرائيل اختلفت.. ودولة الاحتلال تصارع الزمن لاسترداد قيمتها

- .. وخبراء: مصر أقنعت العالم بوقف مخطط تهجير أهالى غزة

- «الرقب»: إذا تم تهجير «الغزاويين» ستطبق إسرائيل المخطط لاحقاً فى الضفة الغربية والقدس و«صافى»: «القاهرة» ضاعفت دعمها للقضية الفلسطينية منذ بداية الحرب الحالية وحتى الآن

- الفريق أسامة عسكر يتفقد المنظومة التعليمية بأحد مراكز التدريب

- رئيس أركان القوات المسلحة: القيادة العامة حريصة على تنمية مهارات الفرد المقاتل

- الاجتماع الأول لـ«أمناء مكافحة الإدمان» يبحث أنشطة 2023

- وزيرة التضامن: تنفيذ مبادرة «قرية بلا إدمان» ضمن «حياة كريمة» وبرامج توعوية لتنمية مهارات النشء والشباب

- «التعليم» تعلن شروط تحويل طلاب الثانوية بين الشُّعب.. ومواعيد تسجيل الاستمارة

- التحويل من «علوم إلى رياضيات» والعكس حتى 22 فبراير.. ولا يُسمح بتغيير اللغة الأجنبية الثانية بعد امتحانها فى أولى وثانية ثانوى

الصفحة الخامسة

- رئيس الطائفة الإنجيلية: الانتخابات الرئاسية 2024 الأهم خلال المائة عام الماضية.. وأثبتت رغبة المصريين فى استكمال طريق التنمية

- القس أندريه زكى: زيارة «السيسى» للكاتدرائية ليلة عيد الميلاد دليل على «المواطنة الحقيقية» وعليه استكمال المشوار لبناء مصر الحديثة

- يجب تقوية الأحزاب السياسية للمشاركة فى كافة الاستحقاقات الدستورية

- المصريون متّحدون فى رؤيتهم للمستقبل واستقبال «السيسى» للمرشحين يثبت التعددية

- نظرة الخارج للأوضاع فى مصر

- لولا وجود الأزمات القدرية لكانت مصر فى مكانة أكبر.. والجيش المصرى حجر الزاوية وصمام أمان للمنطقة وبعض المراكز البحثية تتلقى دعماً لتشويه صورة مصر.. وأهل الشر لا يتوقفون عن بث الشائعات ليلاً ونهاراً

- رفض «السيسى» التهجير القسرى للفلسطينيين موقف حكيم.. وبقاؤهم فى أرضهم لصالح القضية.. والمحبة والتسامح بين المصريين يعودان لأجدادنا الفراعنة

- مصر كانت أرض الحِمى للمسيح فى عصر هيرودس.. و«السلام» رسالتنا للميلاد هذا العام.. وظواهر العنف والإرهاب دخيلة على المصريين لذلك تندثر سريعاً

الصفحة السادسة

- محمد صلاح استطاع أن يندمج فى المجتمع الإنجليزى ومن قبله الإيطالى سريعاً، وشرب الروح الأوروبية العاشقة للجدية والعمل والبهجة، اندماج بدون ذوبان، العلَم الذى أصر على حمله هو علم مصر، لم يرفع علماً آخر لأى بلد آخر، فالتعاطف مع قضية بلد شىء والانتماء الوطنى شىء آخر.

هو يصر دوماً على الفخر بمصريته ونشأته البسيطة، هو ليس فيلسوفاً ولا مفكراً، ولكنه نموذج وطنى ذكى جاد ومجتهد

- «دولة محتلة» تستقوى بالدول الكبرى وباللوبيات التى تتحكم فى قرار الدول الكبرى وتلقى الدعم المالى والدولى ولا يرتجف لها جفن وهى تهجّر أصحاب الأرض وتتركهم فى الشوارع بلا مأوى وبلا طعام وشراب وكهرباء واتصالات، «دولة محتلة» لا عهد لها ولا أمان لها ولا تعترف بقرارات الأمم المتحدة ولا باتفاقيات وقعتها

- لماذا يكره الإخوان محمد صلاح؟

- الرشق بالسيناريوهات والتعلق بالاقتصاد

- وهذا لن يحدث!

- مشاعر الإنسانية فى الانتماء والحب والحق والفضيلة هى التى أطلقت إبداع الشعر وخيال الرواية والقصة، ثم أدت إلى أنواع الفنون فيما بعد.

- عليه العوض فى «القانون الدولى»

الصفحة السابعة

- «البالون دور» تقترب

- «البالون دور» تقترب

- «Salah, Salah, mo Salah»

- «أين من عينى حبيب ساحـر»

- أرقامه فى الدورى الإنجليزى

- العالم يتغنى

- أساطير الريدز: «مو» لا يُصدَّق.. وإشادات «بيليه ومارادونا» لا تغادر الذاكرة

الصفحة الثامنة

- سيأتى إليكِ زمان جديد

ويصبح وجهى خيالاً عَبَرْ

ونقرأ فى الليل شعراً جميلاً

يذوب حنيناً كضوء القمر

وفى لحظة نستعيد الزمان

ونذكر عمراً مضى واندثر

فيرجع للقلب دفء الحياة

وينساب كالضوء صوت المطر

- «من شابه أباه»

- «محمد» يحترف الغناء بالجلباب الصعيدى

- محاكاة للريف فى حضانة لتعزيز حب الوطن

- «الحلوة دى قامت تعجن فى البدريَّة»

- «نذرت ووفيت»

- «رشا» وهبت حياتها للخير

- فى اليوم العالمى لـ«برايل».. ألعاب ونحت لمعايشة حياة المكفوفين

- وردة وصورة وهدية

- مشروع برعاية 3 أخوات