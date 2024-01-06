اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مدينة رياضية بمواصفات عالمية

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي»: منتخب مصر قوة ناعمة كبيرة

- الرئيس للاعبين: حافظوا على صورتكم جميلة ونقية.. ومصر تستحق تكسبوا علشانها.. وبذلنا جهداً كبيراً لإنشاء بنية رياضية بالمعايير العالمية

- المدينة ضمن قائمة «العشر الأفضل عالمياً» وتلبي متطلبات البطولات الدولية.. وإنشاء وتطوير المدينتين الرياضيتين ببورسعيد وبرج العرب

- «السيسي» يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: وحدتنا ركيزة التنمية

- الرئيس في برقية للبابا تواضروس: تماسُك النسيج الوطني للشعب العظيم هو درعه الحامي وحصنه المنيع

-الوثائقية.. «الفخ.. قبل أن يُجندوا صغارك»

- فيلم وثائقي مستوحى من قصة حقيقية ويقدم حلولاً لحماية الشباب من التطرف

- رئيس القناة: المعركة مع الجماعات الإرهابية ليست أمنية وإنما فكرية

-مصر تجدد رفضها تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم

- تنسيق «مصري - فرنسي» لمنع توسيع رقعة الصراع في قطاع غزة وتهديد استقرار المنطقة

-«مدبولي»: منظومة الشكاوى تخفف عن المواطنين وتعزز الشفافية

- «الرفاعي»: رصدنا 130 ألف شكوى خلال ديسمبر وعملنا على تذليل عقبات عملاء القطاع المصرفي

الصفحة الثانية

- «مدينة رياضية» بمواصفات عالمية

- الرئيس يتفقد «مصر الدولية للألعاب الأولمبية» بالعاصمة الإدارية

- «السيسي»: منتخب كرة القدم قوة ناعمة كبيرة.. والرئيس للاعبين: حافظوا على صورتكم جميلة ونقية.. ومصر تستحق تكسبوا علشانها.. واحتراف 7 مصريين في أوروبا شئ مشرف.. وبذلنا جهداً كبيراً لإنشاء بنية رياضية.. والمدينة الأولمبية تضم 22 منشأة طبقاً للمعايير العالمية فى كل الألعاب

- المدينة الأولمبية ضمن «الأفضل في العالم»

- 39 مليار جنيه تكلفة الاستثمار في البنية التحتية الشبابية والرياضية خلال 9 سنوات

-«أولمبياد 2036» ضربة البداية الحقيقية

- المدينة الجديدة تلبي متطلبات الدورات والبطولات.. وكل الألعاب في الصورة

الصفحة الثالثة

- المدينة الأولمبية الجديدة.. قِبلة الرياضة العربية والعالمية

- استاد عالمي يتسع لـ93 ألف مشجع.. وملاعب لكل الألعاب.. ومستشفى للطب الرياضي.. وشوارع متسعة وسينما ومسرح للترفيه عن الجمهور

- شبكة طرق مميزة تسهل الوصول إلى المدينة والملاعب.. وفنادق 5 نجوم لإقامة الفرق وكل الزائرين

- رئيس لجنة الشباب بـ«النواب»: «مصر الأولمبية» تضعنا في مصاف المنشآت الرياضية الكبرى

- محمود حسين: زيارة الرئيس السيسي للمنتخب الوطني دفعة معنوية كبيرة لأبطال أفريقيا

- حققنا 2800 ميدالية في 4 سنوات.. وبلغ عدد المستفيدين من البرامج والأنشطة الرياضية 16.8 مليون شاب

الصفحة الرابعة

- «الفخ.. قبل أن يُجندوا صغارك»

- «الوثائقية» تواجه الإرهاب ببث فيلم مستوحى من قصة حقيقية

- «مواقع التواصل والألعاب الإلكترونية» وسائل الإرهابيين لاستقطاب الشباب

- «الفيلم» يسلط الضوء على طرق تواصل التكفيريين مع الشباب.. ويقدم رؤى وحلولاً للمجتمع لحماية النشء.. ويوجه نصائح للأسرة لدعمها فى حماية الأبناء ويكشف دور الأزهر الشريف في رصد الحالات وعقد جلسات مع الضحايا لمواجهة الحجة بالحجة.. ويعتمد على الدراما لتوصيل الفكرة بسهولة للمشاهدين

- «الأزهر»: يجب تعزيز الوعي والتثقيف حول خطر التطرف وتأكيد قيم التعايش السلمي

- «عفيفي»: علينا الاهتمام بمناقشة الأفكار المغلوطة والرد عليها والتحذير منها

و«هندي»: يجب إعداد برامج لتوعية الأطفال من سن 3 سنوات بالأمور الدينية الصحيحة

- «تربويون»: الأفلام الوثائقية تُبطل سموم إعلام المتطرفين وتحفظ تماسك الأسرة

- «وليد»: الإرهابيون يستخدمون الرقمنة الإعلامية لنشر أفكارهم.. و«عوض»: نعول عليها في تحقيق السلامة المجتمعية وتنوير عقول الأبناء

- رئيس قناة الوثائقية: الفيلم الجديد جرس إنذار.. وحجر أساس في جدار صناعة الوعي

- المخرج شريف سعيد: جميع أعمال القناة تناسب أفراد الأسرة المصرية وتحقق الاستمتاع بالمحتوى

الصفحة الخامسة

- 11 مليار جنيه حصيلة بيع شهادتي الادخار لـ «الأهلي ومصر» في أول أيام الطرح

- «المركزي»: صافي عجز الأصول الأجنبية يتراجع 5.2 مليار جنيه

- «البلاتينية» و«طلعت حرب» مدتهما عام واحد بعائدين 23.5% شهريا و27% تصرف في نهاية مدة الشهادة

- المصرف المتحد يهدي أول عميل في 2024 «شهادة المليونير» احتفالاً بالعام الجديد

- «أبوظبي الإسلامي» يطلق خدمات خاصة متوافقة مع الشريعة

-مقال رأي لـ جرمين عامر، بعنوان: إبداع المؤثرين.. داخل مملكة الحيوانات

الصفحة السادسة

-في محبة المسيح

-«الوطن» تحتفي بعيد الميلاد وتستعرض عبر كُتابها رسائل للإنسانية

-مقال رأي لـ قداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان: الميلاد واستجابة الإنسان

-مقال رأي لـ حلمي النمنم، بعنوان: محبة مصرية

-مقال رأي لـ يوسف القعيد، بعنوان: المسيح في قريتي

الصفحة السابعة

-مقال رأي لـ أ.د. شوقي علام، بعنوان: احتفاء قرآني بميلاده

-مقال رأي لـ أ. د محمد مختار جمعة، بعنوان: التسامح منهج حياة

-مقال رأي لـ د. أسامة الحديدي، بعنوان: محمد والمسيح

-مقال رأي لـ القس د. أندريه زكي، بعنوان: « مِنْ مِصْرَ دَعَوْتُ ابْنى»

-مقال رأي لـ الأنبا تكلا، بعنوان: حياة السلام

-مقال رأي لـ الشيخ أحمد تركي، بعنوان: ذكرى الميلاد وهوية المصريين

الصفحة الثامنة

- هنحارب السرطان.. «محمود» يعالج النفسية بـ«الموسيقى»

-«يا كحك العيد».. سيدات الصعيد يحتفلن أمام الفرن

-جبال الملح في بورسعيد.. «تريند شتوي» لعشاق التزلج

-«حالة خاصة».. غادة عادل: «التوحّد» سبب حماسي

- «مي» طبخت «محشي وممبار» للأمريكان: المصري «براند»