«عرايس روسية».. لعبة «عيلة هشام» الأجنبية تجذب الأطفال

«عرايس لعبة على الطريقة الروسية»، فكرة مميزة اخترق بها «هشام» وزوجته الروسية السوق المصرية، إذ عملا على أن يجمعهما مشروع مثلما جمع الحب بين قلبيهما صدفة قبل 25 عاماً، وتزوجا وبدآ معاً رحلة كفاح يحاوطهما الحب والإصرار.

«عرايس روسية» تجذب الأطفال

يُفضّل «هشام» العمل الحر عن الوظيفة، فهو يحب المغامرة ويتطلع لأن يصبح رجل أعمال ناجحاً مع زوجته، ويحكى عن فكرة المشروع: «بدأت الفكرة من بنتى الكبيرة «هدى» وشجّعتها والدتها بصناعة بعض المشغولات اليدوية معاها فى البيت، ولكن بالطريقة الروسية، ودى متميزة شوية فى السوق، بتدى للقطعة فخامة، ولقيت ناس كتير بتطلب شغل منها وبيعجبهم جداً».

حماس وجمال ما تنفذه ابنته وزوجته حمّسه، مما زادهما تشجيعاً بقراره: «قررت آخد مكان للمشروع وأشترى مواد خام أكتر ونوسّع من خلال عمل مجموعات نعلمهم وندربهم على الطريقة الروسية، ويشتغلوا بالقطعة وننتج أكبر قدر ممكن».

منتجة العرائس الروسية تتحدث

الشكل الروسى للعرائس وغير المعتاد فى مصر كان أهم ما أصقلت به الزوجة الروسية ابنتها، وتحكى: «أنا باحب أولادى وهشام، ولازم أدعمهم، وأكون دايماً فى ضهرهم».

وهى توسعت فى ما تجيده وتعمل على تدريب المجموعات، وأيضاً تنتج بعض القطع مع ابنتها، لم يتوقف حلم «هشام» وأسرته عند الانتشار فى السوق المصرية، ليقول الأب: «إحنا بنصدّر بره مصر لبلاد عربية وغير عربية، وحلمنا نبقى رقم واحد فى الشرق الأوسط، لأننا دخّلنا حاجة جديدة فى مجال الهاند ميد».