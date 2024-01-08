مريم نعوم تكشف سبب غيابها عن دراما رمضان 2024

علي الرغم من النجاحات الكبيرة التي حققتها الكاتبة مريم نعوم في المواسم الرمضانية الماضية، إلا أنها اتخذت قرارا مفاجئا هذا العام، وهو الغياب عن الموسم الرمضاني 2024.

وقالت الفنانة مريم نعوم في تصريحات خاصة لـ الوطن، إنها لن تشارك في السباق الرمضاني 2024 وكذلك ورشة «سرد» ورشة الكتابة الخاصة بها، إذ تابعت نعوم: «السنة دي قررت أخذ إجازة شوية أدي إجازة لنفسي ألملم أوراقي وأجمع أفكاري مرة تانية أنا والورشة».

مريم نعوم تشارك في حفل توزيع جوائز ساويرس

وتشارك مريم نعوم في حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية والمقام حاليًا في الجامعة الأمريكية، وقالت إنها تحرص سنويًا على حضور هذه الفعالية لأنها تهتم بالأدب والثقافة بشكل كبير، وحدث ثقافي مهم، وأنها من المقرر أن تُقدم إحدى جوائزها هذا العام.