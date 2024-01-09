فخري الفقي: مصر لديها 4 مصادر للنقد الأجنبي لربح 300 مليار دولار

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موقف صندوق النقد الدولي من دعم مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فخري الفقي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنَّ مصر لديها 4 مصادر للنقد الأجنبي لربح 300 مليار دولار.

وأكّد أنَّ الدولة حققت خلال 10 سنوات مضت من 100 لـ120 مليار دولار، منوها بأنّ الوصول لـ300 مليار دولار يتمّ من خلال «الصادرات والإنتاج والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج».

وبشأن مرونة سعر الصرف، اختتم «فخري»، حديثه قائلًا إنَّ الرئيس السيسي أكّد أنَّ الدولة مع مرونة سعر الصرف، بشرط وجود حصيلة من العملات الأجنبية في البنوك من 5 لـ10 مليارات دولار، بالإضافة إلى استمرار معدل التضخم في الانخفاض.