برلماني: إشادة «أبو مازن» بدور مصر في دعم فلسطين يؤكد جهودها الكبيرة في توصيل المساعدات

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن إشادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، خلال القمة المشتركة مع الرئيس السيسي اليوم، بدور مصر الكبير في دعم القضية الفلسطينية يؤكد الجهد الكبير والمتواصل الذي قامت به القيادة المصرية المتمثلة في رئيسها عبد الفتاح السيسي الذي ساهم بكل الطرق في توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

مصر تبذل جهودا واضحة لوقف العدوان الإسرائيلي

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات له اليوم، أن مصر من بداية العدوان على قطاع غزة ومن قبلها تبذل جهودا واضحة على كافة الأصعدة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، موكدا أن دور مصر التاريخي والريادي ستتذكره الأجيال، مشددا على أن القضية الفلسطينية عربية وأمن قومي لمصر.

ما يحدث في فلسطين مأساة إنسانية

وأشار الجبلاوي إلى أن القمة المصرية الفلسطينية اليوم بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أكدت أن ما يحدث في فلسطين مأساة إنسانية كارثية لم تشهدها غزة من قبل.

وشدد على أن مصر ستظل الداعم الأول وبقوة للقضية الفلسطينية وللأشقاء الفلسطينيين في حربهم ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا المجتمع الدولي أن يبحث عن حقوق الإنسان في ظل الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال على مدار ما يقرب من 100 يوم، وأن يبتعد عن الشعارات ويضع الشعب الفلسطيني على مائدة اهتماماته.