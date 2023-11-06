الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تستعرض مشروعات الدعم الفني بمياه سوهاج

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، صباح اليوم، اجتماعا موسعا بمقر مركز التدريب بمحطة مياه نيدة السطحية، ضم المهندس عاطف عزت، رئيس فريق عمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ونهال الخطيب وساندرا بولس وهالة الجوهري وتامر عبدالمسيح ومي مراد مسؤولي الإدارة المالية وإدارة العقود بالوكالة الأمريكية، واستشاري مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه ومسؤولي الشركة لاستعراض النتائج التي تحققت على مدار سنوات عمل المشروع، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

مشروعات الخطة الإستراتيجية بمياه سوهاج

وأشار إلى أن أهم مخرجات المشروع تتمثل في تحديث الخطة الاستراتيجية وميكنة منظومة القراءة والتحصيل وتأهيل معامل مياه الشرب والصرف الصحي للحصول على الأيزوا، وتطوير الورش الفنية، وتطبيق منظومة خفض فاقد المياه وتطبيق نظام إدارة وصيانة الأصول «IBM Maximo» لتنفيذ أفضل الممارسات في مجال إدارة الأصول والصيانة، وكذلك تطبيق البرنامج الإلكتروني ساب «SAP» لميكنة العمليات المالية والفنية، وذلك بهدف التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

استعراض مشروعات الصرف الصحي سوهاج

هذا بالإضافة إلى استعراض أهم مشروعات الصرف الصحي التي تم الانتهاء منها خلال الأعوام الماضية، ومنها مشروع صرف صحي قرية الشوكا بمركز طما، والذي بلغت تكلفته 4.5 مليون دولار.

كما حضر الاجتماع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، لاستعراض مخرجات تطبيق نظام إدارة وصيانة الأصول «IBM Maximo»، والنتائج المحققة في إدارة الأصول والصيانة.

وفد الوكالة الأمريكية بمياه سوهاج

ومن الجدير بالذكر أنه تفقد وفد الوكالة الأمريكية مقر الخط الساخن 125 ومركز خدمة عملاء سوهاج ومقر مركز تدريب العاملين ومجمع الورش الفنية بمحطة مياه نيدة السطحية ومركز خدمة عملاء طما الذي تم تطويره لاستقبال عملاء المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياه كريمة هذا بالإضافة إلى خدمة 67 ألف مشترك في 5 مجالس قروية تضم 34 قرية و122 نجع وتابع ويقدم المركز 48 خدمة لمياه الشرب والصرف الصحي.