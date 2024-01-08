«الحياة اليوم» يستعرض كواليس تنفيذ «المتحدة» لأضخم شاشة إعلانية بتقنية 5D

استعرض برنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامي مصطفى شردي، كواليس تنفيذ «المتحدة» لأضخم شاشة إعلانية بتقنية 5D وهي أحدث الإصدارات الإعلانية لشركة «المصريين أوت دور»، والشاشة الجديدة الضخمة تقدم حلولا إعلانية مبتكرة من خلال تجربة بصرية مميزة تحدث تأثيرا ملحوظا على المشاهد، وتجذب انتباههم، وتواكب أحدث الاتجاهات العالمية.

احتفالية بإطلاق أكبر شاشة إعلانات ثلاثية الأبعاد

وشهد مطار القاهرة الدولي، في وقت سابق، احتفالية بإطلاق أكبر شاشة إعلانات ثلاثية الأبعاد هي الأولي من نوعها في مصر، وذلك بين صالتي السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، بحضور عدد من قيادات مطار القاهرة ووزارة الطيران.

ووجّه الدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر للقيادة السياسية في مصر والإمارات على التعاون المستمر للدولتين، كما شكر شركة الفخر الإماراتية لما قدمته من تكنولوجيا حديثة.

وأشاد بدور وزارة الطيران المدني التي قدموا كل الدعم ليكون هذا المكان واجهة طيبة للقادمين للسياحة المصرية لأنها تمثل بوابة للدخول والخروج من مصر، والتعرف عليها من خلال التكنولوجيا وفقًا للأعراف الدولية والمطارات.

تنفيذ خطة لتطوير المطار

وقال عمرو الفقي مدير المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه قد تم بالفترة السابقة تنفيذ خطة لتطوير المطار من ناحية الإعلانات وتحويل أغلب الشاشات إلى ديجيتال، ويعتبر ذلك استكمالًا لتطوير المطار.

وأقيم الافتتاح بحضور عدد من قيادات الشركة المتحدة على رأسهم الدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة المتحدة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة، والدكتور ناصر العريفي المدير التنفيذي لشركة الفخر الإماراتية، ومنتصر النبراوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين اوت دور.