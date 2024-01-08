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خبير اقتصادي: بعض اقتصاديات دول العالم وصلت لمرحلة الركود التضخمي خلال 2023

كتب:

مريم جاد
05:21 م | الإثنين 08 يناير 2024
الدكتور محمد البهواشي

الدكتور محمد البهواشي

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن العالم مر بأزمات صعبة جدًا خلال السنوات القليلة الماضية بداية من جائحة كورونا، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة.

أزمة الطاقة والغذاء

وأضاف البهواشي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أننا رأينا اشتدادا في أزمة الطاقة والغذاء، وارتفاع معدل التضخم، حيث وصلنا في بعض البلاد لمرحلة الركود التضخمي، وهو الأمر الأسوأ الذي شهدناه خلال عام 2023.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن بعض الدول وبعض الاقتصاديات بدأت تتعامل مع الأزمة باعتبارها ما زالت طائلة، لافتًا إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي ثبت أسعار الفائدة، خاصة أن اعتماده على السياسة التشددية كان لها الآثر في رفع معدل التضخم على مستوى العالم.

وتابع: «نتوقع تجاوب الأسواق مع تداعيات الأزمة المستمرة، ونتمنى أن يشهد عام 2024 زوال الصراعات التي تسببت في الأزمات الحالية، ولكن في حال استمرار الوضع على ما هو عليه ستكون الأمور أكثر صعوبة».

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بقلم مريم جاد