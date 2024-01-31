خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة القناة.. كيف ترشد الاستهلاك؟

يهتم المواطنون دئما بمعرفة قيمة الاستهلاك الشهري لاستهلاك الكهرباء والمياه والغاز الإنترنت استعدادا لتجهيز المبالغ المالية المقررة لدفع الفواتير، وبالنسبة لاستهلاك لكهرباء فإنّ الأمر يكون مختلفا، حيث يدفع المواطنون الفواتير طبقا للشركة التي ينتمون إليها بحسب النطاق الجغرافي، لذا نستعرض خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة القناة.

وأتاحت شركة القناة لتوزيع الكهرباء عدة طرق للاستعلام فاتورة الكهرباء لشركة القناة، وكذلك الأمر بالنسبة لطرق السداد سواء عبر مقر الشركة وفروعها، أو الدفع الفوري عبر منافذ أمان وفوري وغيرها.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة القناة

وتستعرض «الوطن» خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة القناة، ضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة، حيث يمكن الاستعلام عن الفاتورة باتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من هنـــــــــا.

- اضغط على أيقونة الخدمات.

- اختيار الاستعلام عن الفواتير.

- اختار شركة الكهرباء التي يتبع لها المشترك والدخول على شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

- اضغط على الاستعلام عن فواتير الكهرباء.

- إدخال رقم المشترك المدون أعلى إيصال فاتورة الكهرباء.

- اضغط على استعلام لإظهار فاتورة الكهرباء برقم العداد شركة القناة.

طرق سداد فاتورة الكهرباء

- إدخال مبلغ الفاتورة الراغب في سداده، وتسديد المبلغ عبر البطاقات البنكية المختلفة.

وتوفر شركة القناة لتوزيع الكهرباء تسديد فاتورة الكهرباء بشركة القناة لتوزيع الكهرباء في شهر مايو عبر الدفع الإلكتروني من خلال منافذ أمان وفوري وممكن ومصاري وغيرها من وسائل الدفع، طوال الشهر.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء عند شراء دفاية كهربائية

ويقبل المواطنين في فصل الشتاء على شراء الدفاية الكهربائية لتدفئتهم من برد الشتاء، لذا ينصح جهاز مرفق تنظيم الكهرباء باتباع النصائح التالية لترشيد استهلاك الكهرباء عند شراء دفاية كهربائية، وهي على النحو التالي:

- ينصح بشراء الدفاية المشعة، وهي التي تشبه أشعة الشمس نظرا لأنها لا تستهلك كهرباء عالية، والدفايات السيراميك التي لا تستهلك كهرباء بكثرة.

- احرص عند الشراء على زيادة عدد الريش بكبر مساحة المكان.

- اختر الدفاية التي تحتوي على خاصية الإيقاف التلقائي عند ارتفاع درجة حرارة الدفاية.

- ينصح بضبط الدفاية على درجة حرارة متوسطة من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.

نصائح لترشيد استهلاك الفرن الكهربائي

كما يكثر استخدم الفرن الكهربائي في الشتاء لإعداد الطعام أو تسخين الخبز وغيرها من المأكولات، ونصحت وزارة الكهرباء باتباع الآتي لترشيد الاستهلاك على النحو التالي:

- إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

- يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.

- تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام، لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب استهلاك طاقة أكبر.

- بعد الانتهاء من استخدام الفرن لا بد من نزع فيشة الكهرباء.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدام الكاتل

- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه.

- يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

- لابد من فصل فيشة غلاية المياة من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.

نصائح لاستخدام السخان لترشيد استهلاك الكهرباء

ويكثر استخدام السخان في فصل الشتاء، لذا نصح جهاز مرفق تنظيم الكهرباء باتباع الإرشادات التالية لترشيد استهلاك الكهرباء على النحو التالي:

- يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بنحو نصف ساعة.

- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

- عند شراء سخان جديد، احرص على شراء السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء، بحيث يكون مدونًا عليه ملصق كفاءة الطاقة «بطاقة كفاءة الطاقة».

ويعتقد البعض أن سخان المياه الكهربائي لا يحتفظ بالسخونة عند غلقه، أو أنه سيفقد سخونة المياه، وهي معلومة خاطئة وغير صحيحه تماما، فعند غلق سخان المياه الكهربائي يحتفظ السخان بالمياه الساخنة لمدة زمنية يمكن استخدمها دون استهلاك.