الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر ديسمبر بالاسم

بدء مشتركو فروع وإدارات وشبكات شركات توزيع الكهرباء بجميع المحافظات، من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانكية القديمة، في البحث عن الآليات التي وفرتها الشركة القابضة، للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر ديسمبر 2023.

الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء، عبر منشور على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخطوات التي يجب أن يتبعها مشتركو شركات توزيع الكهرباء، من مستخدمي العدادات التقليدية القديمة، لمعرفة قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر ديسمبر 2023 باسم المشترك.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2023 بالاسم

- يمكن للمشترك معرفة قيمة الاستهلاك لفاتورة شهر ديسمبر 2023، بعد الدخول على الرابط التالي: http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx.

- يبدأ المشترك أولى الخطوات بالضغط على «قسم الخدمات».

- بعدها يضغط على خانة «اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة».

- يكتب المشترك البيانات الخاصة به ليجري التأكد منها، وهي: الاسم بالكامل والمحافظة التابع لها المشترك، والرقم القومي ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

- تكون آخر الخطوات ضغط المشترك على «استعلام».

أسعار شرائح الكهرباء

وحدد مجلس الوزراء، أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد، التي تطبق حتى أول شهر يناير 2024 لجميع المشتركين والمنازل.

- الشريحة الأولى، تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، سعرها حاليا 48 قرشا

- الشريحة الثانية، من 51 إلى 100 كيلووات، سعرها حاليا 58 قرشا.

- الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلووات، سعرها حاليا 77 قرشا.

- الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلووات، سعرها حاليا 106 قروش.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، سعرها حاليا 128 قرشا.

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليووات، سعرها حاليا 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 «145 قرشا»، وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام الشرائح.