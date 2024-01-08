خبير سياسي: الاحتلال دمر 80% من قطاع غزة وأعمال القتل لا تتوقف بالضفة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر، جاءت بناءً على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مشيراً إلى وجود مبادرة مصرية تتحدث عن مراحل تهدئة، ثم وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

زيارة بلينكن إلى مصر

وأضاف «الرقب»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة «الحياة»، مساء اليوم الاثنين، أن 80% من قطاع غزة دُمر بالكامل، وما بقي أطلال، بينما في الضفة الغربية لا تتوقف عمليات القتل والاعتقالات، معرباً عن أمله في حدوث حراك إيجابي خلال زيارة بلينكن، وصولاً إلى وقف إطلاق النار على الشعب الفلسطيني بشكل كامل.

وتابع: «أمريكا ضد تهجير سكان قطاع غزة، ولكن هناك ازدواجية بالمعايير لديهم»، مشيراً إلى أنه قد يكون هناك تخطيط وعمل على تنفيذ تهجير طوعي، مع رفض مصر ملف التهجير، وإنهاء القضية الفلسطينية، مؤكداً على موقف مصر للتصدي بشكل أساسي لفكرة التهجير، وسط صمود الشعب الفلسطيني.