«صحة قنا» تنظم قافلة طبية في قرية بلاد المال بمركز أبو تشت

أعلن الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، عن إطلاق قافلة طبية موسعة بقرية بلاد المال بحري، التابعة لإدارة أبو تشت الصحية، وذلك على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

خدمات طبية متنوعة

وأوضح «بدران»، في بيان، أن القافلة الطبية تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بقنا في جميع قرى ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتي تقدم بالمجان كذلك التوعية الطبية حول الأمراض المختلفة وطرق التصدي لها.

تنظيم قوافل طبية متعددة

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان أن المديرية لديها خطة لتنظيم عدد كبير من القوافل الطبية لتغطية كل أنحاء المحافظة، لها كل الخدمات الطبية المجانية والدعوية.