رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«صحة قنا» تنظم قافلة طبية في قرية بلاد المال بمركز أبو تشت

كتب:

رجب آدم
10:08 م | الإثنين 08 يناير 2024
قافلة طبية - أرشيفية

قافلة طبية - أرشيفية

أعلن الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، عن إطلاق قافلة طبية موسعة بقرية بلاد المال بحري، التابعة لإدارة أبو تشت الصحية، وذلك على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

خدمات طبية متنوعة

وأوضح «بدران»، في بيان، أن القافلة الطبية تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بقنا في جميع قرى ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتي تقدم بالمجان كذلك التوعية الطبية حول الأمراض المختلفة وطرق التصدي لها.

تنظيم قوافل طبية متعددة

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان أن المديرية لديها خطة لتنظيم عدد كبير من القوافل الطبية لتغطية كل أنحاء المحافظة، لها كل الخدمات الطبية المجانية والدعوية.

اقرأ المزيد:

«صحة قنا»: نشر الفرق الطبية حول الكنائس خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد

«صحة قنا»: كل أدوية العلاج على نفقة الدولة متوفرة في المستشفيات

«صحة قنا» تطلق أول قافلة طبية في العام الجديد غدًا

«صحة قنا» ترفع حالة الطوارئ تزامنا مع احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد

«الصحة» تنظم ورش عمل وندوات لدعم صحة المرأة في قنا والأقصر
بقلم رجب آدم