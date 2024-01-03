«صحة قنا»: كل أدوية العلاج على نفقة الدولة متوفرة في المستشفيات

تفقد، اليوم، فريق الإشراف والمتابعة التابع لمديرية الصحة في محافظة قنا سير العمل في مستشفى نقادة المركزي، وتابع كل أقسام المستشفى والصيدليات، مؤكدا توافر كل أدوية المرضى أصحاب الأمراض المزمنة والتي تصرف على نفقة الدولة.

فريق طبي يتفقد مستشفيات قنا

وأوضح الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة في قنا، أن جولة الفريق بقيادة الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية شملت المرور على قسم الاستقبال للتأكد من تواجد الفريق الطبي المناوب، وتوافر أدوية الطوارئ اللازمة وتوافر الأمصال المختلفة به.

وأضاف «بدران»، أن جولة الفريق شملت المرور علي العيادات الخارجية للمستشفي من الباطنة ، العظام ، الجراحة ، النساء، الأسنان والعلاج الطبيعي وذلك للتأكيد علي خدمة المواطنين المترددين علي تلك العيادة وحصولهم علي الرعاية اللازمة.

أدوية العلاج على نفقة الدولة

واستمرت جولة الفريق بتفقد الصيدلية المركزية وصيدلية نفقة الدولة للتأكد من توافر الأدوية المزمنة والتي يتم صرفها شهرياً للمواطنين، مؤكدا أن جميع الصيدليات في كل المستشفيات متوفر بها كل الادوية.

وأشار «بدران» إلي تفقد الفريق لقسم الحضانات والباطنية والنساء والتوليد ومراجعة تذاكر الدخول وبروتوكول العلاج المقدم لهم ،كما تابع الفريق سير العمل بقسم الكلى الصناعي وتوافر كمية كافية من المحاليل ومستلزمات الرعاية الصحية لمرضى الكلى.