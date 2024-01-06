خريطة قطع الكهرباء اليوم بالمحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

يجري اليوم السبت قطع الكهرباء بعدة أماكن للصيانة الدورية وفقا لشركات الكهرباء والوحدات المحلية بالأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائى اليوم.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج فصل لتيار الكهربائى اليوم السبت للصيانة الدورية لمدة 4 ساعات بداية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهرعن مغذى المدمر والقرى لتتأثر بفصل التيار الكهربائى قرى الواقات والنحع المستجد والمدمر.

قطع الكهرباء اليوم

وأفادت محافظة القليوبية بقطع الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة العبور لعمل صيانة لأكشاك الكهرباء بداية من الساعة 10 صباحًا حتى الانتهاء من أعمال الصيانة ويتأثر بالفصل مناطق أكشاك أرقام جامعة بنها 1 وإنارة الجهاز و المحول المساعد.

موعد عودة الكهرباء

وأفادت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء بقطع الكهرباء اليوم السبت في المناطق التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية للصيانة بدءا من الساعة الحادية عشر ظهرا حتى الساعة الثالثة عصرا، وحددت أماكن انقطاع الكهرباء في منطقة شارع العريش ومنطقة اللنش ومنطقة سوق الأربعاء وما حولها ومنطقة عزبة الصحة.

كما تتعرض مناطق المستشفى القديم وما حولها وعدد من القرى التابعة لمركز القنطرة لانقطاع التيار الكهربائي لحين انتهاء أعمال الصيانة اللازمة وعودة الكهرباء بصورة طبيعية.

نصائح عند قطع الكهرباء

وأهابت شركات الكهرباء والوحدات المحلية بالمواطنين في الأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء بتوفير مغذٍ بديل خاصة أصحاب المحال الخدمية والمخابز والمدارس والمستشفيات بكل منطقة.