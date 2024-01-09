5 شروط لتجديد رخصة مزاولة مهنة الصيد الآلي.. تعرف عليها

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، شروط تجديد رخصة مزاولة مهنة الصيد الآلي للصيادين، للعمل داخل المسطح المائي بالبحر الأبيض المتوسط، التي يجب التقديم عليها قبل موعد انتهاء الرخصة السارية.

شروط تجديد رخصة مزاولة مهنة الصيد الآلي

وأوضح «شرابي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ شروط تجديد رخصة مزاولة مهنة الصيد الآلي للصيادين، التي تكون كالتالي:

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية المهنة بها صياد، للحصول على تجديد الرخصة.

- تقديم عدد 2 صورة شخصية لصاحب الطلب للتجديد.

- تقديم خطاب موجه من التأمينات الاجتماعية.

- تقديم أصل شهادة الخدمة العسكرية، لكل صياد أقل من 30 سنة.

- إحضار طلب بطاقة الصيد.

رخصة الصيد للصيادين

وأشار إلى أن رخصة الصيد الآلي هي أولوية لحصول كل صياد على عمل بشكل رسمي، وكذلك الاشتراك داخل جمعية الصيد الآلي، التي يشترط بها أن يكون حاملا لرخصة الصيد، ومزاولة المهنة بشكل رسمي من الجهات المختصة.