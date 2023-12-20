زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب وسط البحر الأبيض المتوسط

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، منذ قليل، أن زلزالا بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط البحر الأبيض المتوسط.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال وقع على عمق 41 كيلومترا من سطح الأرض، وكان مركزه على بعد 249 كيلومترا غرب إيراكليون، اليونان، و114 كيلومترا غرب غرب كيساموس، اليونان.

وأفادت مركز رصد الزلازل بأنه لم يتم إصدار تحذيرات بوجود موجات مد عاتية أو إصابات.

زلزال الصين

وعلى جانب آخر، ضرب زلزال الصين وكانت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 127 شخصًا على الأقل، فيما واصل عمال الإنقاذ في قرى نائية بشمال غرب الصين أعمال الحفر بين أنقاض المنازل المنهارة في ظل ظروف متجمدة.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الزلزال الذي وقع قبيل منتصف الليل تسبب في مقتل ما لا يقل عن 113 شخصًا وإصابة أكثر من 530 آخرين في مقاطعة قانسو الفقيرة، و14 آخرين لقوا مصرعهم وأصيب 198 في هايدونج بإقليم تشينغهاي المجاور.