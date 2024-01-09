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احتفالية متحف ركن فاروق لذوي الهمم.. شجرة الكريسماس من الطبيعة وموسيقى النيل

كتب:

عبده أبوغنيمة
05:41 ص | الثلاثاء 09 يناير 2024
متحف ركن فاروق

متحف ركن فاروق

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف ركن فاروق، ينظم اليوم احتفالية بمناسبة العام الميلادي الجديد، لافتًا إلى أنّ الاحتفالية تتضمن ورش للأطفال من ذوي الهمم لعمل شجرة الكريسماس، بأشجار ونباتات من الطبيعة، وإعادة تدويرها.

فقرات موسيقية 

وأضاف قطاع المتاحف، في بيان، أنه سيجري أيضا خلال الاحتفالية استضافة فرقة النيل الشعبية، التابعة لقصور الثقافة، لإحياء الاحتفال وتقديم فقرات موسيقية وترفيهية؛ لإدخال البهجة والفرحة على أبنائنا من ذوي الهمم.

ركن فاروق 

وأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إلى أن الاحتفالية ستقام بمتحف ركن فاروق، في تمام الساعة 12 ظهرا، لافتًا إلى أنّ تذكرة دخول المتحف تشمل حضور الاحتفالية.

وأوضح القطاع، أن أسعار تذاكر دخول متحف ركن فاروق للمصريين والعرب تبلغ 20 جنيها، وللطلاب المصريين والعرب 10 جنيهات، فيما تبلغ سعر تذكرة الزائر الأجنبي 100 جنيه، والطالب الأجنبي 50 جنيها.

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