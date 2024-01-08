الاحتلال الإسرائيلي يزعم العثور على قاعدة تتبع إحدى الفصائل الفلسطينية

زعمت دولة الاحتلال الإسرائيلي أنها حصلت على مقر مراقبة تابع لإحدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وسط عدم التيقين بخصوص هذا الأمر الذي أعلن عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

غرفة الحرب الأولى

وظهر الفيديو على فضائية «المشهد»، حيث يعرض الجيش الإسرائيلي جنود وهم يقتحمون المكتب الذين يقولون أثناء اقتحامه: «هكذا ترون غرفة الحرب الأولى، فهي غرفة تشبه مركز المراقبة ويمكن مشاهدة مركز القيادة العملياتية وفيها مكاتب للعمل»، حيث تشير إسرائيل إلى أن عثرت بذلك على مقر مراقبة «كتيبة البريج» في غزة.

الحرب الإسرائيلية تدخل يومها الـ94

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ94 في الوقت الذي وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه أقسى يوم مر على الجيش الإسرائيلي في ظل تزايد أعداد القتلى والمصابين في الوقت الحالي في ظل استهدافات متكررة تنفذها الفصائل الفلسطينية.