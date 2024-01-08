أبرز أحداث اليوم الـ94 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.. يوم قاسٍ على إسرائيل

وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الإثنين، الذي يمثل الـ94 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بأنه أقسى يوم مر على الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في ظل قصف متواصل من قبل الفصائل الفلسطينية وإصابات وقتلى في الجيش الإسرائيلي.

إصابات وقتلى بالجملة

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الممثل والمغني إيدان أمادي وقع مصابا بجروح خطيرة، اليوم الاثنين، يأتي هذا في الوقت الذي أشارت الفضائية 12 الإسرائيلية أنه تم قتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين خلال معارك خلال 24 ساعة في قطاع غزة مع وفاة رقيب بلواء جفعاتي بالسكتة القلبية نتيجة ما شاهده في قطاع غزة.

الفصائل تمطر إسرائيل بالصواريخ

في سياق متصل كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع أعداد الشهداء في قطاع غزة، حيث تم تنفيذ 1,932 مجزرة، راح ضحيتها 30,084 شهيداً ومفقوداً، بينهم 23,084 شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات، منهم 10,000 شهيد من الأطفال، و7,000 شهيدة من النساء، فيما تم إطلاق 14 صاروخًا على سديروت بالرشقة الصاروخية الأخيرة من غزة.

وزير خارجية أمريكا يزور المنطقة وأبومازن في مصر

في الوقت ذاته ينهي وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن زيارته للشرق الأوسط للمرة الرابعة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، وشملت الزيارة دول السعودية وقطر والأدرن وإسرائيل، في الوقت الذي يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن مصر والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط مشاورات حول المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.