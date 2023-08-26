يرغب طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية في معرفة نتيجة الإعدادية الأزهرية دور ثان 2023 في المحافظات خاصة بعد اعتمادها من قبل الأزهر الشريف وإتاحتها للطلاب في مختلف المحافظات على الموقع.

نتيجة الإعدادية الأزهرية دور ثان 2023 في المحافظات

وقام الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف باعتماد نتيجة الدور الثاني 2023 للشهادة الإعدادية في المحافظات، إذ بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للدور الثاني 83.96%، من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان وعددهم 42811 طالبًا وطالبة‎.‎

ووصلت نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الإعدادية للدور الثاني في المحافظات 88.94% وعددهن 18007 طالبات، والبنين 80.92% ‏‏وعددهم 27801 طالب.

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2023 في المحافظات

وبدأت امتحانات الإعدادية الأزهرية الدور الثاني في المحافظات، يوم السبت 5 أغسطس، في مادة الفقه ومادة اللغة العربية، والأحد القرآن الكريم وتجويده والثقافة الإسلامية، والاثنين اللغة العربية 2 والهندسة، والثلاثاء أصول الدين والدراسات الاجتماعية، والأربعاء أصول الدين ورقة ثانية والعلوم، والخميس الجبر والتربية الفنية والحاسب الآلي، والسبت اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.