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«المعاهد الأزهرية» تعلن شروط الالتحاق بالبرنامج التأهيلي لطلاب الإعدادية

كتب:

إسراء سليمان ورؤى ممدوح
06:50 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

وجه الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ببدء استقبالِ طلباتِ الالتحاقِ بالبرنامجِ التأهيلي للطلاب الحاصلين على المرحلة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

شروط الالتحاق بالبرنامج التأهيلي

1 - حصول الطالب على نسبة 70% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية العامة.

2 - ألا يقل مجموع الطالب في مادة اللغة العربية عن 65%.

3 - حصول الطالب على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023.

4 - اجتياز الطلاب اختبار البرنامج التأهيلي.

5 - أن يتقدم ولي الأمر بمستندات الالتحاق في المدة المحددة.

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