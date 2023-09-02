بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلي للحاصلين على الإعدادية الأزهرية بالشرقية

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم السبت، بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية للعام 2023/ 2024، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام 2023/2022، وذلك بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 14 سبتمبر الجاري.

قبول طلبات الالتحاق للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية

وقال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إنه سيتم قبول طلبات الالتحاق للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023/2022، اعتبارًا من اليوم السبت وحتى الخميس 14 سبتمبر، وذلك للراغبين في الالتحاق بالبرنامج التأهيلي للشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2023.

حصول التلميذ على نسبة 70% من المجموع الكلى لدرجات الشهادة الإعدادية

وأضاف رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، أن ذلك سيتم وفق القواعد والشروط التي أقرها قطاع المعاهد الأزهرية ومنها حصول التلميذ على نسبة 70% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية العامة، وألا يقل مجموع التلميذ في مادة اللغة العربية عن 65%، وحصول التلميذ على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022، بالإضافة إلى اجتياز التلاميذ اختبار البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر الشريف الذي يعقد لهم مع امتحان الشهادة الإعدادية بفصليها للعام الدراسي 2024/2023.

المستندات المطلوبة للتقديم

وأوضح الشيخ سعد عبد المنعم حجازي، مدير التعليم الإعدادي بالمنطقة، أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل أصل الشهادة الابتدائية العامة أو مستخرج رسمي منها، أصل الشهادة الإعدادية العامة، أصل شهادة الميلاد، على أن يتم التقديم على بوابة الأزهر الشريف من خلال الرابط من هـنـا، مع تطبيق كافة الشروط والضوابط المعلن عنها للالتحاق بالبرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية الأزهرية لهذا العام.