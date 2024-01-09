مصادر بـ«الإسكان»: طرح شقق جديدة للمصريين بالخارج

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنّ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستعد الآن للإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة، للمصريين بالخارج.

طرح شقق سكنية للمصريين بالخارج خلال أيام

وقالت المصادر «للوطن»، إنه خلال أيام قليلة سيتم طرح شقق سكنية بالدولار، بمشروعات جنة، ووحدات الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية بمدينتي.

وكانت المصادر، أكدت أن قيادات الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من طرح أراضي جديدة متنوعة المساحات، بمشروع بيت الوطن بالمدن الجديدة، ويأتي في مقدمتها مدن «القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والسادس من أكتوبر».

يأتي ذلك، فيما ناشد عددًا من المصريين بالخارج، ضرورة وضع بعض التسهيلات والتيسيرات، الخاصة بطرح وحدات الإسكان للمصريين في الخارج، والجاري طرحها بالدولار.

كما ناشد المصريون بالخارج، إعادة النظر في قيمة وديعة الصيانة 8% بالدولار، بينما تحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 5‰ لطرح الوحدات السكنية للمصريين بالداخل، وهو ما يستدعي إعادة النظر.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقد موقف تنفيذ 9000 وحدة سكنية بـ 402 عمارة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بمشروع الإسكان الأخضر، بمدينة حدائق العاصمة، برفقة المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة.

المهندس عمار مندور: تنفيذ مسارات الدراجات وأخرى للنقل الذكى

وكان المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة ، أعلن أنه بدأ طرح تنفيذ تلك الوحدات خلال أكتوبر 2022 وجارٍى إستكمال باقى الطرح، حيث تم تنفيذ مسارات خضراء مستدامة، ومسارات نقل مستدامة، و تنفيذ مسارات للدراجات .