الفرصة الأخيرة.. طريقة التقديم في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

تنتهي مبادرة سيارات المصريين بالخارج المعروفة بـ«السيارات زيرو جمارك» في 30 يناير المقبل، وفق المعلن من وزارة المالية، بحسب علي جلال، المتحدث باسم مبادرة سيارات المصريين بالخارج في مصلحة الجمارك.

هل يتم مد مبادرة سيارات المصريين بالخارج؟

وقال «جلال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مبادرة سيارات المصريين بالخارج من الممكن أن تمتد إلى مرحلة جديدة لمدة 3 أشهر، بعد موعد الانتهاء المحدد في 30 يناير المقبل، بموجب قرار جديد من مجلس الوزراء.

وأوضح أن مصلحة الجمارك تتواصل بشكل منتظم مع المستفيدين، وتقدم لهم كل ما يحتاجونه من استفسارات، سواء عن طريق الخط الساخن أو التواصل الإلكتروني المعلن سلفا.

طريقة التقديم على مبادرة سيارات المصريين بالخارج

- تحميل التطبيق الإلكتروني لمبادرة سيارات المصريين بالخارج.

- تسجيل بياناتك الشخصية

- تحميل الأوراق والمستندات التي تثبت وجود المستفيد بالخارج

- فتح حساب قيمة الوديعة لحظيا.

- يلزم على المتقدم تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.

- أن يكون المتقدم لم يسبق له الحصول على تيسيرات مبادرة الحكومة سيارات المصريين بالخارج.

- سداد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية، طبقًا للمادة الأولى من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.