استقالة وزير العدالة الاجتماعية في حكومة «نتنياهو» بسبب الحرب على قطاع غزة

استقال وزير العدالة الاجتماعية في حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك بسبب تقليص الميزانيات لتغطية تكاليف الحرب على قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

9 آلاف جندي إسرائيلي تلقوا العلاج النفسي

وذكرت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» التي تعمل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنه جرى الكشف عن أن 9 آلاف جندي إسرائيلي، تلقوا علاجًا نفسيًا منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة «والا» الإسرائيلية، أن ربع الجنود، الذين كانوا يتلقون العلاج من مرض عقلي أو يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، لم يعودوا إلى الحرب.

واستنادا إلى المعلومات التي قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصيب 3221 جنديًا بجروح حتى الآن في المعركة مع المقاومين الفلسطينيين في قطاع غزة، وخضع حوالي 13 ألف من القوات النظامية وقوات الاحتياط للعلاج الطبي، مرة واحدة على الأقل، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

أعراض التوتر بين القوات الصهيونية

كما أبلغت عدة وسائل إعلام إسرائيلية، عن أعراض التوتر بين القوات الإسرائيلية، منذ إعلان النظام شن غزو بري لغزة في نوفمبر.

«يمكن أن تظهر الأعراض أثناء النشاط أو بعده، ويمكن للجنود أن يشعروا، من بين أمور أخرى، بسرعة ضربات القلب، والتعرق، والزيادة المفاجئة في ضغط الدم، وارتعاش الجسم الذي لا يمكن السيطرة عليه، والارتباك، وعدم القدرة على الحركة»، وفقًا لتقرير ذكرته صحيفة «والا».

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، يبلغ عدد الجنود الإسرائيليين الذين تلقوا علاجًا نفسيًا، ولم يعودوا للمشاركة في القتال في قطاع غزة، نحو 20٪ من إجمالي الجنود الذين تلقوا العلاج.

وفي بداية الشهر الحالي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تسريح 5 ألوية قتالية التي كانت تعمل في قطاع غزة.