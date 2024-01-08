محتجز إسرائيلي في غزة يوجه رسالة إلى نتنياهو ومجلس الحرب.. ماذا قال؟ (فيديو)

بثت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، رسالة جديدة من أحد المحتجزين الإسرائيليين، يُدعى «إلعاد كتسير»، والمتواجد في القطاع منذ نحو 3 أشهر، ووجه رسالة حادة إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وإلى مجلس الحرب، فماذا قال؟

رسالة المحتجز الإسرائيلى إلى العالم

في البداية، ظهر المحتجز الإسرائيلي وهو يرتدي ملابس رياضية، قائلاً: «أنا إلعاد كتسير، عمري 47 عاماً، من كيبوتس نير عوز، واليوم الخامس من يناير 2024، اليوم 91 من الحرب»، وأضاف: «اليوم سمعت عبر الراديو، خبر مقتل أعز أصدقائي، تامير هيدار، الذي قُتل في السابع من أكتوبر».

ورفع «إلعاد كتسير» لوحة للتعبير عن تضامنه مع صديقه، الذي قُتل في السابع من أكتوبر، كتب عليها: «تامير صديقي العزيز، فلترقد روحك في سلام»، وكرر التضامن باللغة الإنجليزية، ثم أكمل بالعبرية: «ولتكن ذكراك مباركة، وأنا أنضم إلى حراك العائلات المتضامنة مع عائلة تامير»

«كتسير»: واجهت الموت مرتين بسبب حكومة نتنياهو

وتابع المحتجز الإسرائيلي «إلعاد كتسير» أنه في قبضة الفصائل الفلسطينية منذ 3 شهور، ووجه حديثه إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وإلى مجلس الحرب، وأعضاء الحكومة، قائلاً: «تركتموني في الأسر، تركتموني أواجه مصير الموت مرتين، الأولى في السابع من أكتوبر، والآن تريدون أن تتركوني للمرة الثانية لـ3 شهور في غزة».

وأضاف: «لقد رأيت قريبي يموت، وبمعجزة أنا لا زلت على قيد الحياة، لا تقولوا لعائلتي أنكم فعلتم كل شيء من أجل استعادتي، هذا غير صحيح».

وتابع «إلعاد»، وهو يبكي: «أنا أريد أن أقول لعائلتي، أنني أحبهم كثيراً، وأنا مشتاق إليهم كثيراً، وأريد أن أعود إليهم، وأريد أن يعيدوني وجميع الأسرى، ويوقفوا حرب الإبادة هذه، الحياة صعبة جداً هنا، وكل يوم ما زلت حياً فيه، هو بمثابة معجزة».

وقال: «أعيدوني للمنزل، اتركوا كل الهراء والقصص، ولا تنسونا، ولا تتركونا هنا، نحن نموت هنا كل يوم، وفي كل يوم تستمر فيه الحرب، يموت المزيد من الجنود، ويقتل المزيد من المحتجزين، أوقفوا الحرب، وأعيدوا الأسرى إلى أهلهم بسلام».

وطالب المحتجز الإسرائيلي حكومة الاحتلال بسرعة إنجاز صفقة تبادل المحتجزين مع الفصائل الفلسطينية، قبل أن يختتم رسالته بقوله: «فلتعيدوننا إلى عائلاتنا».

واكتفت صحيفة «معاريف» العبرية بنشر نبأ عاجل أن الفصائل الفلسطينية نشرت مقطع فيديو جديد للمحتجز الإسرائيلي، إلعاد كتسير.