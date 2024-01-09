عاجل.. حدث ليلا.. صدمة مدوية بصفوف الاحتلال واستقالات بحكومة نتنياهو وهروب أخطر زعيم عصابة

شهدت الساعات الماضية من الليل، العديد من الأحداث والتطورات المهمة، منها ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وصدمة جديدة تضرب صفوف الاحتلال الإسرائيلي بعد إصابة 9 آلاف جندي بأمراض نفسية، واستقالات داخل حكومة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وتفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية، واندلاع غضب روسيا، وهروب أخطر زعيم عصابة من سجنه.

«بعبع غزة» 9 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا بصدمة نفسية

تعرض الاحتلال الإسرائيلي لصدمة جديدة بعد ارتفاع عدد الجنود الذين يتلقون علاجًا للأمراض النفسية إلى 9 آلاف جندي، وفقًا لتقرير صحيفة «والا» الإسرائيلية.

وتضاف هذه الصدمة إلى سلسلة الصدمات التي تعرض لها جيش الاحتلال الإسرائيلي نتيجة لمقاومة الفلسطينيين ودفاعهم عن أرضهم، وأصبحت «بعبع غزة» يؤرق نوم المحتل.

وأفادت الهيئة الطبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنها، بأن ربع الجنود الذين كانوا يتلقون علاجًا لمرض نفسي أو يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، لن يكونوا قادرين على العودة للمشاركة في الحرب.

استقالة وزير العدالة الاجتماعية

وتقدم وزير العدالة الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستقالته.

وأشار وزير العدالة الاجتماعية إلى أنه قدم استقالته بسبب تقليص الميزانيات لتغطية تكاليف الحرب على قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».

«بايدن»: نعمل على تقليص تواجد الاحتلال داخل غزة

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن نيته للعمل على تقليص تواجد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الحرب التي دخلت شهرها الرابع.

وأثناء خطابه في كنيسة بولاية ساوث كارولينا، قابل الرئيس الأمريكي جو بايدن متظاهرين يطالبونه بوقف إطلاق النار في غزة، وعبر بايدن عن فهمه لمشاعرهم ولما يحدث في غزة، وأكد أنه يعمل بشكل هادئ مع حكومة الاحتلال لتقليص تواجدها في القطاع.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد بايدن أنه يستخدم جميع الوسائل الممكنة للعمل نحو تحقيق هذا الهدف، وأعرب عن فهمه لعواطف المتظاهرين.

تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية

وعلى جانب آخر أفاد حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف بأن وحدات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط 12 هدفًا جويًا قرب مدينة بيلجورود التي تقع بالقرب من الحدود الأوكرانية، وأن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الهجوم، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

ووفقًا لتصريحات جلادكوف على تلجرام، تسبب القصف في تحطيم نوافذ مبنيين سكنيين متعددي الطوابق، وتسبب أيضًا في إلحاق أضرار بعدد من السيارات.

وتعرضت مدينة بيلجورود لهجمات من قبل القوات الأوكرانية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفي هجوم وقع في نهاية الشهر الماضي، تعرضت المدينة لصاروخ وطائرة مسيرة، مما أسفر عن مقتل 25 مدنيًا، بمن فيهم خمسة أطفال.

هروب أخطر زعيم في الأكوادور

أعلن رئيس الإكوادور، دانيال نوبوا، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك السجون، بعد هروب زعيم إحدى أخطر عصابات الجريمة في البلاد، خوسيه أدولفو ماسياس، من سجنه وحدوث أعمال شغب وعصيان في عدد من السجون.

وفي منشور على حسابه في إنستجرام، أعلن نوبوا عن توقيعه مؤخرًا مرسوم يعلن حالة الطوارئ في البلاد، ويهدف هذا الإعلان إلى تقديم الدعم الكامل، سواء كان سياسيًا أو قانونيًا، للقوات المسلحة في أعمالها وتحدياتها المختلفة.

ووجود حالة الطوارئ يسمح للحكومة باستدعاء الجيش للمساعدة في الحفاظ على النظام العام في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك ضمن السجون.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الإكوادورية إلى احتمالية هروب زعيم عصابة لوس تشونيروس، المعروف باسم فيتو، من السجن، جاء ذلك بعد إعلان السلطات فقدان الاتصال مع خوسيه أدولفو ماسياس وبدء عملية البحث عنه.