الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم.. خطوات سهلة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم، وهو الكارت المخصص لذوي الهمم؛ حيث يساعدهم في الحصول على الكثير من الخدمات وفقا لحقهم القانوني، حيث يتم حصولهم على هذا الكارت بعد توقيع الكشف الطبي، داخل المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم

وفي ظل التيسيرات التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي على ذوي الهمم والمعاقين وأصحاب المعاشات والمستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة، أتاحت الوزارة سرعة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم، عبر رابط إلكتروني سريع، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة يكنك الدخول على هذا الرابط

- اختيار أيقونة استعلام طلبات.

- إدخال الاسم وبطاقة الرقم القومي، للشخص المتقدم.

- الضغط على أيقونة البحث.

- تظهر مباشرة نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

- أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

- في حالة الأطفال صورة شهادة الميلاد.

- قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية.

- 2 صورة شخصية 4×6 حديثة.

- إتمام الفحوصات الطبية المطلوبة.

- آشعة على المفاصل.

- آشعة مقطعية على المخ.

- رنين مغناطيسي على المخ.

خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

- الدخول عبر الرابط الرسمي الإلكتروني لوزارة الصحة هنـــــا.

- اختار «حجز موعد الكشف الطبي».

- عقب إجراء الكشف يتم تحديد نوع الإعاقة.

- اعتماد التقرير بنوع الإعاقة من وزارة الصحة.

- إرسال التقرير للجهة المختصة في وزارة التضامن الاجتماعي.

- وزارة التضامن الاجتماعي تحدد موعد لإجراء الكشف الوظيفي.

- تصدر بطاقة الخدمات المتكاملة من التضامن الاجتماعي، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات.

الحالات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

أوضحت التضامن الاجتماعي، من خلال موقعها الرسمي الحالات الخاصة والمستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وهي:

- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

- ضمور العضلات وذوي القزامة.

- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- اضطرابات إعاقة إدراك الطفل.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- الإعاقات السمعية.

- طيف التوحد.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- فقد السمع التام.

- درجة فقد السمع 55 ديسبل.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سنتيمتر».

- مريض الهيموفيليا.

- الشلل الدماغي.

- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- ذوو الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- أمراض الدم المزمنة.

- اضطراب فرط الحركة «الجذام».

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- البتر متعدد الأطراف.

- متلازمة داون.

- فقد البصر التام.

- اضطراب طيف التوحد.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

هذا وفي سياق آخر، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، معاش تكافل وكرامة للآلاف الأسر المصرية، التي ينطبق عليها شروط الحصول على ذلك المعاش، حيث إنه مخصص للحالات المستحقة فقط، وهي كالآتي:

- ألا يكون طالب المعاش يعمل بالقطاعي العام أو الخاص.

- ألا يزيد الأجر التأميني عن 400 جنيه.

- ألا يكون صاحب الطلب من الحاصلين على أي مساعدات من جمعيات خيرية أو غيرها.

- أن يكون صاحب الطلب لديه أسرة وأبناء حتى سن 18 عاما، وعلى شرط أن يكون أبنائه مسجلين في التعليم.

- إذا كان صاحب الطلب من المسنين، ولا يقل عن 65 عامًا، أو يعاني من أمراض مزمنة تحول بينه وبين العمل.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

- صور بطاقات الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة.

- صور شهادات ميلاد الأبناء.

- وثائق تثبت حالات الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر

- أحد إيصالات المرافق.

- شهادة قومسيون طبي في حالة الإعاقة.