«الإسكندراني» لأحمد العوضي يتصدر المركز الأول في السينما.. تعرف على إيراداته

حقق الفنان أحمد العوضي نجاحًا كبيرًا بفيلمه «الإسكندراني»، والذي ينافس حاليًا بدور العرض، وجاء في المرتبة الأولى مقارنة بباقي الأفلام المنافسة بدور العرض.

إيرادات فيلم الاسكندراني لـ أحمد العوضي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ الفنان أحمد العوضي احتل المرتبة الأولى، وحقق بفيلمه «الإسكندراني» أمس مليونًا و140 ألف جنيه، ولازال ينافس باقي الأفلام بقوة.

أحداث فيلم الإسكندراني

وتدور قصة فيلم الإسكندراني في إطار اجتماعي شعبي يحمل مزيدا من الأكشن والتشويق والإثارة، من خلال شاب يعيش في الإسكندرية، ولا يوجد تفاهم بينه ووالده، ويترك عروس البحر ويسافر للخارج ثم يعود مرة أخرى.

أبطال فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني من إخراج رامي إمام، تأليف أيمن وتار، ويشارك في بطولته عدد من النجوم وضيوف الشرف، أبرزهم صلاح عبدالله، ومحمد لطفي، وعلاء مرسي، ومحمد ثروت.

فيلم الإسكندراني يعد أول بطولة مطلقة للفنان أحمد العوضي، وتشاركه زينة، وحسين فهمي، ومحمود حافظ، وعصام السقا، مأخوذ عن قصة للكاتب أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.