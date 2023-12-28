«العمل» تنظم ورشة عن السلامة والصحة المهنية ضمن «سلامتك تهمنا»

تواصل وزارة العمل تنظيم ورش التدريب على السلامة والصحة المهنية بالمحافظات، حيث نظمت مديرية العمل في القليوبية ورشة عمل للتوعية بالسلامة والصحة المهنية في شركة مصر للزجاج في إطار مبادرة «سلامتك تهمنا» لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المحافظة، بمشاركة 23 شركة تعمل في نطاق مناطق شبرا وبهتيم والخانكة.

واستهدفت الورشة التعريف بمبادئ واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وفق ما ورد في الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن اشتراطات السلامة والصحة المهنية، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وضمن سلسلة نوات التوعية والتثقيف التي بدأتها المديرية داخل المنشآت العاملة في نطاق المحافظة لضمان استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاجية والحفاظ على الموارد البشرية والممتلكات من مخاطر بيئة العمل بأنواعها.

تكثيف التوعية والتثقيف للعاملين

وأوضحت إيمان السيد، مدير مديرية العمل بالقليوبية في تقريرها للوزارة، أنّ الورشة والندوات التي بدأتها المديرية تأتي تنفيذا لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بتكثيف التوعية والتثقيف والندوات وورش العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في القطاعات المختلفة لتوفير الحماية اللازمة للعنصر البشري والحفاظ على الممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن.

محاور مناقشات وفعاليات الورشة

وشهدت مدير المديرية يرافقها محمد عليان وكيل المديرية، فعاليات ورشة العمل التي تناولت عدة محاور نقاشية، منها «مقدمة عن السلامة والصحة المهنية تعريفها وأهدافها ومجالاتها، مبادئ تفتيش السلامة والصحة المهنية وأجهزة ولجان السلامة والصحة المهنية، ومخاطر السلامة والصحة المهنية ببيئة العمل، وخطة الطوارئ والإخلاء، ومخاطر الحريق، ونبذة حول اللجان والأجهزة الوظيفية للسلامة والصحة المهنية».