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«أبو نسب» يحقق مليون جنيه إيرادات في يوم واحد بدور العرض

كتب:

ضحى محمد
10:00 ص | الثلاثاء 09 يناير 2024
فيلم أبو نسب

فيلم أبو نسب

حقق فيلم أبو نسب إيرادات كبيرة في شباك تذاكر السينما، أمس الاثنين، مقارنة بباقي الأفلام، إذ أنَّه جاء في المركز الثاني بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

إيرادات فيلم أبو نسب بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم أبو نسب استطاع أن يأتي في المركز الثاني بعد فيلم الاسكندراني، وقد حقق الفيلم أمس بدور العرض مليون و9 آلاف جنيه، ولازال ينافس بشدة بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

أبطال فيلم أبو نسب

يجمع فيلم أبو نسب بين عدد من النجوم منهم محمد إمام وياسمين صبري، للمرة الثالثة بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي خلال الأعمال السابقة، بعد فيلمي جحيم في الهند، وليلة هنا وسرور، ويشاركهما البطولة ماجد الكدواني، محمد لطفي، صلاح عبدالله، علاء مرسي، محمد ثروت، تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.

أحداث فيلم أبو نسب

تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي مليء بالأكشن والمفاجآت، حيث يكتشف محمد إمام خلال ذهابه إلى منزل حبيبته للتقدم لخطبتها، أن والدها شخصا خطيرا، يعيش وسط الأسلحة ويواجه أزمات تهدد حياته ومن حوله.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.