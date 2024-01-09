انطلاق امتحانات النقل في الوادي الجديد لـ34 ألفا و460 طالبا

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل و التي يؤديها 34 ألفا و460 طالبا وطالبة بالإدارات التعليمية الخمس، مؤكدًا توفير جميع الاحتياجات والتدابير اللازمة لضمان انضباط أعمال الامتحانات وسيرها بسهولة ويسر، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان.

امتحانات النقل ترم أول

من جهته، أوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية و التعليم بالمحافظة، أن الامتحانات تُجرى للصفوف الرابع والخامس والسادس للمرحلة الابتدائية العام واللغات والمهني ومدارس التربية الخاصة، والصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي الفني، بالإضافة لطلاب التعليم المجتمعي.

غرفة عمليات لامتحانات النقل

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إنه يؤدي اليوم طلاب الصفوف الرابع والخامس الابتدائي والثاني الإعدادي، بجميع الإدارات التعليمية الواقعة بنطاق محافظة الوادي الجديد، امتحانات الفصل ‏الدراسي الأول للعام الدراسي 2023- 2024، المُقرر انطلاقها اليوم الثلاثاء، وتم توفير كافة سبل الراحة لدي الطلاب كما عقدت غرفة عمليات بديوان عام المديرية لمتابعة سير الامتحانات والتي تم الاتصال بكافة الإدارات التعليمية الخمسة التابعة للمحافظة.