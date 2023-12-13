«تعليم الوادي الجديد»: اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 - 2024، لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي «عام وفني»، بالإضافة إلى اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، وصفوف النقل لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين ومنظومة الفصل الواحد.

مواعيد امتحانات النقل في الوادي الجديد

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، أنه بالنسبة لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، الصفين الأول والثاني الإعدادي «عام - لغات - مهني»، ستجرى الامتحانات في الفترة من 9 حتى 15 يناير المقبل، فيما تجرى امتحانات الشهادة الإعدادية لمدارس العام واللغات والإعدادي المهني في الفترة من 16 حتى 24 من يناير.

جدول امتحانات النقل بتعليم الوادي الجديد

كما ستجرى امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الفترة من 9 حتى 24 يناير، وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع، حسب المجال والتخصص، في الفترة من 9 حتى 21 يناير، وامتحانات فصول المكفوفين وحسب الصف الدراسي في الفترة من 9 حتى 21 يناير، وأخيرا منظومة الفصل الواحد من الثاني حتى السادس الابتدائي في الفترة من 9 حتى 14 يناير.