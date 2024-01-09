مؤشر الدولار يتراجع أمام سلة العملات.. ما الأسباب؟

انخفض مؤشر الدولار حول 102.1 نقطة اليوم، ليوقف ارتفاعه الأخير مع بقاء المستثمرين على الهامش قبيل بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، والتي قد تقدم أدلة على تحركات السياسة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأثر انتعاش الأصول الخطرة خاصة في الأسهم على العملة الأمريكية، وسط توقعات قوية بأنّ البنوك المركزية الأمريكية ستنفذ سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بحسب مزود البيانات الاقتصادية trading economics.

مؤشر الدولار عالميا

وعلى صعيد البيانات، أظهر أحدث استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لتوقعات المستهلك، انخفاض توقعات التضخم الاستهلاكي بالولايات المتحدة على المدى القصير إلى أدنى مستوى لها في نحو 3 سنوات لشهر ديسمبر.

وتاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

وارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.0051 أو 0.01% إلى 102.2141 نقطة يوم الثلاثاء 9 يناير من 102.2090 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ويُتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 103.16 بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين، وبالتطلع إلى الأمام نتوقع تداوله عند 106.38 خلال 12 شهرًا.