«معلومات الوزراء»: توقعات بانتهاء «الفيدرالي الأمريكي» من سلسلة رفع الفائدة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمركز الوزراء قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير في اجتماعه المنعقد الأربعاء 13 ديسمبر، إذ أوضح أنه جرى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند معدل 5.4%، للمرة الثالثة على التوالي، في إشارة إلى أنه من المرجح أن يكون الفيدرالي الأمريكي قد انتهى من سلسلة زيادات أسعار الفائدة الأسرع على مدار أربعة عقود، لمحاربة معدل التضخم المرتفع.

وأشار المركز في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» إلى أن ذلك يأتي بعد نجاح الاحتياطي الفيدرالي في خفض معدلات التضخم دون أن يتسبب في ركود الاقتصاد الأمريكي أو ارتفاع معدلات البطالة، وعلى الرغم من أن التضخم لا يزال أعلى من هدف الفيدرالي الأمريكي البالغ 2%، فإنه انخفض بشكل أسرع مما توقعه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، ما سمح لهم بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير والانتظار، لمعرفة ما إذا كانت سياسة التشديد النقدي ستستمر في التراجع.

خفض التضخم الأمريكي

وذكر المركز أنه وفقا للمقال الصادر عن صحيفة «إل باييس El Pais »المعنون بـ«الاحتياطي الفيدرالي يبقي على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير يتوقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل، قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، في إشارة إلى قرب انتهاء سياسة التشديد النقدي»، أن سياسة التشديد النقدي تنجح في خفض التضخم الأمريكي دون التسبب في ركود اقتصادي.

توقعات بإجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام المقبل

ويتوقع صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بمعدل ربع نقطة مئوية لكل منها لتصل إلى %4.6% بحلول نهاية عام 2024، غير أنه من غير المرجح أن يشرع الفيدرالي الأمريكي في التخفيض حتى النصف الثاني من عام 2024.

يرجع ذلك إلى أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن معدلات الاقتراض المرتفعة ستظل ضرورية خلال معظم العام المقبل، لزيادة وتيرة تباطؤ معدلات الإنفاق والتضخم، لا سيما وأن معدل التضخم لبعض الخدمات مثل الرعاية الصحية، وإيجارات المساكن وغيرها من الخدمات لا يزال مستمرًا في الارتفاع، وفقا لما أظهره أحدث تقرير حكومي عن أسعار المستهلكين.

انخفاض معدل التضخم الأساسي 2.4% فقط

وتشير توقعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن معدل التضخم الأساسي سينخفض إلى نحو 2.4% فقط بحلول نهاية عام 2024، بانخفاض عن التوقعات السابقة في سبتمبر 2023 البالغة 2.6%، بالإضافة إلى ذلك، سيشهد معدل البطالة ارتفاعًا من مستواه الحالي البالغ %3.7% ليصل إلى %4.1% في العام المقبل، وهو مستوى لا يزال منخفضا تاريخيا.