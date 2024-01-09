هاجر الإبياري تكشف لـ«الوطن» أصعب المشاهد في «عصابة عظيمة»

طُرح فيلم «عصابة عظيمة» تزامنًا مع بداية العام الجديد في موسم الأفلام الشتوية، ويُعد ذلك العمل هو التجربة الأولى للكاتبة هاجر الإبياري في التأليف، التي وضعت فيه الكوميديا الممزوجة بالأكشن.

هاجر الايباري تتحدث عن أصعب المشاهد التي واجهتها

ومن أصعب المشاهد التي واجهتها أثناء التصوير، قالت «الإبياري» لـ«الوطن»: «المشاهد التي تجمع أعدادًا كبيرة من الممثلين حيث أنها كانت تحمل قدرًا من الصعوبة أثناء الكتابة، كما أن مشاهد الأكشن كان بها صعوبى أيضًا».

وعن الأبطال الذي وقع عليهم الاختيار من قِبلها، أضافت: «كانت إسعاد يونس هي أول الأبطال الذين تمسكت بهم في العمل ثم قامت بترشيح الفنان محمد محمود بناءً على نظرتها ككاتبة»، مُشيدة بدوره في العمل وإضافته الكوميدية الغير متوقعة لبعض المشاهد.

الكواليس بين الأبطال

استكملت «الإبياري» حديثها عن كواليس العمل: «الكواليس كانت جيدة والأستاذة إسعاد شخص داعم ومجتهد، والأبطال المشاركون كلٍ منهم يدعم الآخر، كما أن مشاعر الحب كانت تسيطر على الأجواء».

وعن اتخاذها لخطوة الكتابة أوضحت أن تلك الخطوة كانت مؤجلة لديها، كما أنها كانت تعمل في ذلك المهنة منذ وقتٍ طويل، حيث عملت في فترة من حياتها كـ مساعدة مخرج ومنتجة ثم تركت مجال الإنتاج لفترة وعملت مذيعة راديو، وعن حبها للكتابة كشفت بأن ذلك الحب تولد في سن صغير حيث كانت في المرحلة الرابعة من الابتدائي ويكمن شغفها في قراءة الجرائد وتحويل الحوادث إلى سيناريوهات.