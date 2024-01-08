هاجر الإبياري عن تجربة التأليف الأولى لفيلم «عصابة عظيمة»: زوجي شجعني

تشارك المؤلفة هاجر الإيباري للمرة الأولى في تجربة جديدة من خلال فيلم «عصابة عظيمة»، ويُعد ذلك العمل هو التجربة الأولى لها، بعدما قررت أن يكون الفيلم مزيج بين مشاهد الكوميديا والأكشن من خلال شخصية عظيمة التي فقدت بصرها إثر حادث وتغلبت على ذلك من خلال قوة البصيرة، وتتوالي الأحداث بعد ذلك.

هاجر الإبياري تتحدث عن أول تجربة تأليف

وقالت هاجر الإبياري لـ«الوطن»، «حاولت التواصل مع شركات إنتاج كثيرة قبل شركة الأستاذة إسعاد يونس، وكان شرطي الوحيد هو أن تقدم إسعاد دور البطولة، ولتجمعني الصدفة بها، وطرحت عليها فكرة العمل حيث أبدت إعجابها بالعمل».

اختيار إسعاد يونس بطلة للعمل

وأضافت «استهلك المشروع وقت يصل إلى شهرين ونصف من الكتابة»، أما عن اختيارها للفنانة إسعاد يونس بالتحديد فقالت «أثناء كتابتي للعمل لم أتمكن من رؤية شخصا بديلا للفنانة إسعاد في تلك الدور، لأنها امرأة تملك قدرات خاصة ولديها الحس الكوميدي».

أسباب حماس إسعاد يونس

وتابعت «من أسباب حماس إسعاد يونس للفكرة أيضا هو تدربها لفترة على دور الكفيفة وذلك كان صدفةً قبل عرض العمل عليها، إلى جانب علاقة الصداقة التي تربطها ببعض الفنانين المكفوفين مثل سيد مكاوي وعمار الشريعي».

استكملت «الإبياري» حديثها عن كواليس العمل حيث قالت «الكواليس كانت جيدة والأستاذة إسعاد شخص داعم ومجتهد، والأبطال المشاركين كلٍ منهما يدعم الآخر كما أن مشاعر الحب كانت تسيطر على الأجواء».

وكشفت عن رأي زوجها الفنان «دياب» قائلة «أنه يحب القراءة لذلك استعنت برأيه في السيناريو، وأبدى إعجابه وسعادته الشديدة بالعمل، فهو كان داعما لي وشديد التحمس للعمل».