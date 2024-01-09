«الأرصاد»: استقرار الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العلمة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية تشهد استقرارا في أغلب أنحاء الجمهورية اليوم الثلاثاء، حيث تسود أجواء مشمسة خلال فترة النهار، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام بحوالي من 2 إلى 3 درجات مئوية.

تأثر البلاد بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا

وأوضحت «غانم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN» أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة يرجع إلى تأثر البلاد بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس مع تلاشي السحب المؤثرة التي تؤدي لسقوط أمطار.

الأمطار ستقتصر فقط على السواحل الشمالية الشرقية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العلمة للأرصاد الجوية أن فرص سقوط الأمطار اليوم ستكون أقل مقارنة بما شهدته الأيام الماضية، والتي كانت ما بين الخفيفة والمتوسطة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العلمة للأرصاد الجوية إلى أن الأمطار ستقتصر فقط على السواحل الشمالية الشرقية، ومنها دمياط وبورسعيد ورفح والعريش، وستكون خفيفة وغير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية وعلى فترات متقطعة من اليوم.