«الأرصاد»: استقرار الأحوال الجوية خلال 48 ساعة المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية حتى غدا الثلاثاء، موضحة أن درجات الحرارة خلال فترة النهار أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بحوالي درجتين إلى 3 درجات.

وأشارت «غانم» إلى وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بصورة كبيرة، وبالتالي يزداد الشعور بارتفاع قيم درجات الحرارة.

كتل هوائية صحراوية تضرب البلاد

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومحمد عبده ودينا شرف، عبر القناتين الأولى والفضائية المصرية: «نتأثر بكتل هوائية صحراوية تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، والأجواء خلال فترات النهار شتوية مشمسة ودافئة تماما على أغلب المحافظات الشمالية والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تكون الأجواء مائلة للحرارة صباحا، خاصة خلال فترة الظهيرة، مع شدة الإشعاع الشمسي على المناطق الجنوبية مثل جنوبي سيناء والصعيد».

انخفاض درجات الحرارة ليلا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن درجات الحرارة تنخض بمعدل كبير فور غياب أشعة الشمس مع دخول فترة الليل، خاصة في الساعات المتأخرة حتى الصباح الباكر، وتكون أجواء بادرة إلى شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية.

ولفتت «غانم» إلى وجود شبورة مائية ليست كثيفة أدت لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية خلال فترات الصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والريبة من المسحطات المائية، والتي تتلاشى تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس.

سقوط أمطار خفيفة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية، متوقعة تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية مختلفة قادمة من البحر المتوسط بداية من يومي الأربعاء والخميس، فضلا عن التأثر بامتداد منخفض جوي، وبالتالي حدوث انخفاض في درجات الحرارة والشعور بالأجواء الشتوية الطبيعية، متابعة أن العظمى على القاهرة الكبرى يومي الأربعاء والخميس القادمين سوف تسجل بين 18 و19 درجة مئوية.

حالة الطقس في نهاية الأسبوع

وأضافت: «في نهاية الأسبوع، سيكون هناك نشاط للرياح وبالتالي يزداد الشعور ببرودة الطقس وانخفاض قيم درجات الحرارة، كما أن فرص الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة ستزداد على المناطق الساحلية، ومن الممكن وصولها للمناطق الداخلية بكميات أقل»، لافتة إلى اعتدال سرعات الرياح خلال الـ48 ساعة القادمين، وبالتالي يكون كلا من البحرين الأحمر والمتوسط مؤهلين لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية.