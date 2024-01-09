تفاصيل مسابقة «المواهب الذهبية».. تضم 4 مجالات وشارك بها ألف من ذوي الهمم

قال الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية والقائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إنَّ مسابقة «المواهب الذهبية» التي نظمها الصندوق بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة حققت نجاحًا كبيرًا في دورتها السادسة.

الدورة الحالية شهدت مشاركة أكثر من ألف متسابق من ذوي الهمم

وأضاف رئيس قطاع الفنون التشكيلية والقائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أنَّ الدورة الحالية شهدت مشاركة أكثر من 1000 متسابق من ذوي الهمم من مختلف محافظات الجمهورية وهو أكبر عدد من المشاركين في تاريخ المسابقة، وضمت عددًا من المسابقات في مختلف المجالات الفنية، منها الغناء والتمثيل والاستعراض والرسم والإنشاد الديني.

المسابقة تضمنت عددًا من الورش التدريبية والتأهيلية للمتسابقين

وأوضح رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أنَّ المسابقة تضمنت عددًا من الورش التدريبية والتأهيلية للمتسابقين في بداية المسابقة، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم الفنية، مبينًا أنَّ هذه المسابقات أظهرت العديد من المواهب الكبيرة لدى ذوي الهمم، والتي لم يكن لنا أن نتخيل وجودها لدى أصحاب بعض الإعاقات سواء البدنية أو الذهنية.